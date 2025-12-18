Πέντε νέες φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο του Τζέφρι Έπσταϊν έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, προκαλώντας ένα νέο κύμα αντιδράσεων αλλά και αντεγκλήσεων ανάμεσα στα δύο κόμματα, σχετικά με το ποιοι είχαν σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής εξέδωσαν μία δήλωση μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών, όπου επισημαίνουν πως το προσωπικό αρχείο του Έπσταϊν δεν παρείχε πρόσθετο επεξηγηματικό πλαίσιο για τις φωτογραφίες. Επίσης, οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας αναφέρουν πως οι νέες φωτογραφίες απεικονίζουν «διαβατήρια γυναικών με τις οποίες ο Έπσταϊν και οι συνεργοί του είχαν σχέσεις, φωτογραφίες πλούσιων και ισχυρών ανδρών από τον κύκλο του Έπσταϊν και μηνύματα που δείχνουν το πώς στρατολογούσε τα θύματά του ο Τζέφρι Έπσταϊν».

Ανάμεσα στις φωτογραφίες περιλαμβάνεται και μία που απεικονίζει τον Νόαμ Τσόμσκι με τον Έπσταϊν, μία άλλη του Μπιλ Γκέιτς με καλυμμένο πρόσωπο αλλά και μία τρίτη φωτογραφία που απεικονίζει πόδι γυναίκας με απόσπασμα από το «Λολίτα». Μία τέταρτη φωτογραφία δείχνει μια σειρά γραπτών μηνυμάτων από άγνωστο αποστολέα.

Ένα μήνυμα αναφέρεται σε έναν «κυνηγό ταλέντων» ο οποίος, σύμφωνα με το μήνυμα, ζήτησε «1000$ ανά κορίτσι». Το επόμενο μήνυμα του ίδιου αποστολέα λέει «Θα σου στείλω κορίτσια τώρα», και στη συνέχεια ένα άλλο μήνυμα λέει «Ίσως κάποια να είναι καλή για τον Τζ;». Δεν είναι σαφές από ποιο τηλέφωνο έχουν σταλεί αυτά τα μηνύματα, ποιος είναι ο παραλήπτης ή ποιος είναι ο «Τζ». Μια διαγραμμένη περιγραφή φαίνεται να απαριθμεί τα στοιχεία του ονόματος, του ύψους, των διαστάσεων και του βάρους κάποιου ατόμου. Το μήνυμα υποδηλώνει ότι αυτό το άτομο θα ταξιδεύει από μια πόλη της Ρωσίας.

«Οι φωτογραφίες επιλέχθηκαν για να παρέχουν στο κοινό διαφάνεια και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο του Έπσταϊν και τις εξαιρετικά ανησυχητικές δραστηριότητές του», αναφέρει η δήλωση των Δημοκρατικών, και συνεχίζει λέγοντας πως η επιτροπή έχει στην κατοχή της χιλιάδες ακόμα εικόνες από το αρχείο του Έπσταϊν, στις οποίες συγκαταλέγονται φωτογραφίες «τόσο γλαφυρές όσο και συνηθισμένες».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του BBC, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην επιτροπή, Ρόμπερτ Γκαρσία, λέει ότι «αυτές οι νέες εικόνες εγείρουν περισσότερα ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς έχει στην κατοχή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης» και προτρέπει το υπουργείο να δημοσιεύσει τώρα τα αρχεία του Έπσταϊν.