Άφαντος παραμένει εδώ και έναν μήνα ο 33χρονος ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου, προκαλώντας έντονη αγωνία στην οικογένειά του.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος, τηλεφώνησε στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη και του είπε ότι δεν είναι καλά και του ζήτησε να πάει στο Ηράκλειο. Ήταν η τελευταία φορά που επικοινώνησε με την οικογένειά του.

Ο 33χρονος πήρε το αυτοκίνητό του και έφυγε. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε με βλάβη σε χωριό του Αποκόρωνα, αλλά ο ίδιος μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί.

«Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε. Παραμένω στα Χανιά μέχρι να βρω το παιδί μου. Ο Αλέξης είναι ευαίσθητο παιδί, έξοχος γιατρός και βοηθούσε τους πάντες. Τον ψάχνω παντού και ο κόσμος συμπαραστέκεται στην αγωνία μας και μας βοηθά. Ελπίζω το παιδί μου να είναι ζωντανό», δήλωσε η μητέρα του σύμφωνα με το creta24, ενώ παραμένει στην Κρήτη και συνδράμει στις έρευνες των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος Αλέξης, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, έχουν εξετάσει όλες τις αναφορές από κατοίκους των Χανίων που ισχυρίζονταν ότι είχαν δει τον αγνοούμενο γιατρό σε διαφορετικές περιοχές, χωρίς όμως αποτέλεσμα για την εύρεση του 33χρονου.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι περισσότερο για την τύχη του παιδιού τους, να επικοινωνήσει με την αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι για τον 33χρονο έχει εκδοθεί και σήμα στο silver alert-γραμμή ζωή 10-65.

Στις έρευνες συμμετέχουν εκτός από την αστυνομία, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια σάρωση πιθανών περιοχών που θα μπορούσε να είχε μεταβεί.