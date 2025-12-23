Άφαντος παραμένει για 17η συνεχόμενη μέρα ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος, που εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου στα Χανιά και από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής.

Νέα μαρτυρία δίνει νέες ελπίδες για τον αγνοούμενο ειδικευόμενο γιατρό, καθώς μια υπάλληλος σούπερ μάρκετ στα Χανιά είπε ότι τον είδε να ψωνίζει μέσα στο κατάστημα στις 19 – 20 Δεκεμβρίου.

Η εξαφάνιση του γιατρούπου εργαζόταν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, δηλώθηκε στις αστυνομικές Αρχές από τους γονείς του, οι οποίοι διαμένουν εκτός Κρήτης και, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Η μητέρα του συνεχίζει να ψάχνει τον γιο της, κρατώντας στα χέρια της τη φωτογραφία του, με την ελπίδα να τον βρει. Έχουν καταγραφεί μαρτυρίες που τον θέλουν να κινείται σε γνωστό σούπερ μάρκετ των Χανίων, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνες και να συλλέγει στοιχεία για να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

«Πήγε η Ελένη (μητέρα) να δει κάτι βίντεο. Τον είχαν δει στα Χανιά, στον Βασιλόπουλο, λέει και πήγε να ελέγξει τώρα, αλλά δεν νομίζω. Είπε λέει ότι αυτή ήταν σίγουρη στον Βασιλόπουλο αλλά… Τώρα πήραμε το υλικό από τις κάμερες και θα δούμε. Είναι η Ελένη εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή γίνεται», είπε ο πατέρας του 33χρονου μιλώντας στο Mega.

Οι αρχές ελέγχουν βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του καταστήματος.