Χειροπέδες σε έναν επιτήδειο, ο οποίος φέρεται να εξαπάτησε την οικογένεια του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού στο Ηράκλειο της Κρήτης που αγνοείται εδώ και πολλές ημέρες, πέρασαν αστυνομικοί Ασφάλειας Χανίων.

Αυτό καθώς κατάφερε να τους αποσπάσει χρηματικό ποσό ύψους περί τις 5.000 ευρώ με το πρόσχημα ότι θα τους δώσει το ακριβές στίγμα για το πού βρίσκεται το παιδί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι με λίγες τρίχες από τα μαλλιά του και με τη χρήση κβαντικής τεχνολογίας θα εντοπίσει το ακριβές στίγμα του.

Ο απατεώνας ισχυρίστηκε στους γονείς του 33χρονου ότι εντοπίζει το στίγμα του κάπου στην περιοχή της Σούδας, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές στίγμα επειδή κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

Οι γονείς του εξαφανισμένου ειδικευόμενου γιατρού απευθύνθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. και ακολούθησε η προσαγωγή και σύλληψή του.

Σημειώνεται πως η εξαφάνιση του ειδικευμένου ωτορινολαρυγγολόγου του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου έχει προκαλέσει συναγερμό, με τις Αρχές να αναζητούν κάθε πιθανό στοιχείο από το πρωί της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του. Οι γονείς του, που διαμένουν εκτός Κρήτης, ήταν εκείνοι που ενημέρωσαν τις αστυνομικές υπηρεσίες, καθώς δεν κατάφεραν να έρθουν σε επαφή μαζί του παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες.

Από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ το βράδυ της Πέμπτης (12/12) ενεργοποιήθηκε και Silver Alert, έπειτα από αίτημα της οικογένειας και τη σχετική δήλωση εξαφάνισης. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη επικοινωνίας ή εντοπισμού του 33χρονου.

Το επίκεντρο των ερευνών έχει μεταφερθεί στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο το αυτοκίνητο του αγνοούμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα δήλωσε η μητέρα του στο neakriti.gr, το όχημά του παρουσίασε μηχανική βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων. Το στοιχείο αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο ο 33χρονος να κινήθηκε προς τα κοντινά χωριά, πιθανόν αναζητώντας βοήθεια.

Παράλληλα, στην κατοικία του στο Ηράκλειο εντοπίστηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα. Όπως αναφέρουν συγγενικά του πρόσωπα, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο δεν αποκλείεται να συνδέεται με την εξαφάνισή του.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος περίπου 1,92 μέτρα, μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.