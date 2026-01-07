Συγκίνηση προκάλεσε ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, μιλώντας ανοιχτά προς τους δημότες του για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο. Ο 35χρονος δήμαρχος έχει διαγνωστεί με μια σπάνια μορφή της νόσου και πρέπει άμεσα να ξεκινήσει χημειοθεραπείες.

Ο κ. Σινάνης αποκάλυψε το πρόβλημα της υγείας του, αμέσως μετά τη θεία λειτουργία και την τελετή για τον καθαγιασμό των υδάτων ανήμερα τα Θεοφάνια.

Σήμερα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, εξήγησε για την επιλογή του να μιλήσει δημόσια για το πρόβλημα υγείας του. «Οι σχέσεις, και ειδικά στην αυτοδιοίκηση χτίζονται μέσα από την ειλικρίνεια» είπε αρχικά και συνέχισε: «δεν υπήρχε λόγος να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αυτό έκρινα ότι ήταν το καλύτερο».

Όπως ανέφερε, η ασθένεια έχει όνομα και λέγεται καρκίνος «όχι παλιοαρρώστια», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι πρόκειται για κάτι ιάσιμο, καθώς «η επιστήμη έχει προχωρήσει».

«Από αυτή τη μάχη θα βγω νικητής», τόνισε.

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ψυχολογίας στην αντιμετώπιση της ασθένειας, επισημαίνοντας ότι αποτελεί τον πιο καθοριστικό παράγοντα στον αγώνα κατά του καρκίνου. «Εμείς οι νησιώτες έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η καθημερινότητα σε έναν μικρό και απομακρυσμένο τόπο είναι δύσκολη.

Τέλος, ο κ. Σινάνης έστειλε μήνυμα θάρρους και αποφασιστικότητας, δηλώνοντας ξανά πως «θα πατήσω κάτω τον καρκίνο, για να μπορέσω να πατήσω κάτω και τα προβλήματα της κοινωνίας και του τόπου μου». «Παραμένω προσηλωμένος στο έργο του και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας».

«Θα τον πατήσω κάτω»

Υπενθυμίζεται πως μιλώντας χθες στους συμπολίτες του, ο Κωνσταντίνος Σινάνης είπε ότι η λειτουργία του δήμου στον Άη Στράτη, θα συνεχιστεί κανονικά. Είπε επίσης ότι έχει ήδη ενημερωθεί και ο υπουργός Εσωτερικών.

Οι αιρετοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου θα βρίσκονται στη θέση τους, δίπλα στους πολίτες για ό,τι χρειαστούν, επισήμανε.

Ο ίδιος, είπε, για λόγους προστασίας και ασφάλειας θα πρέπει να περιορίσει τις κοινωνικές του επαφές. Δεσμεύτηκε ωστόσο ότι το κινητό του τηλέφωνο θα είναι συνεχώς ανοιχτό και ότι θα ασκεί εξ αποστάσεως τα καθήκοντά του.

«Πάω να τον πατήσω κάτω τον καρκίνο και θα γυρίσω πίσω για να συνεχίσουμε το έργο μας!», είπε στους κατοίκους του ακριτικού νησιού.

«Συνεχίζουμε να παράγουμε έργο»

Ο δήμαρχος του Άη Στράτη μίλησε επίσης στον ραδιοφωνικό σταθμό της Λήμνου FM 100. «Θέλω να ξέρουν οι συμπολίτες μου ότι, συνεχίζουμε να παράγουμε έργο. Εμείς εδώ στον Άη Στράτη, έχουμε μάθει μέσα από τις δυσκολίες να βγαίνουμε νικητές! Το ίδιο θα κάνω κι εγώ!», είπε.

Τη στήριξή της στον ίδιο, αλλά και στους κατοίκους του Άη Στράτη, εξέφρασε η δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα.

Με ανάρτησή της διαβεβαίωσε πως θα σταθεί δίπλα στους δημότες και τους εργαζόμενους του δήμου.