Τη μάχη του με τον καρκίνο αποκάλυψε ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κώστας Σινάνης μιλώντας στους συμπολίτες του ανήμερα των Θεοφανείων μετά την τελετή Αγιασμού των Υδάτων.

Σύμφωνα με το aeolos.tv ο 35χρονος δήμαρχος διαγνώστηκε με σάρκωμα στο πόδι μια σπάνια μορφή καρκίνου. Κατά τη διάρκεια κοπής της πίτας του Δήμου αμέσως μετά την τελετή Αγιασμού υδάτων ο Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου μίλησε ανοιχτά στους συμπολίτες του για την περιπέτεια της υγείας του «Δυστυχώς θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσω τον καρκίνο θα πρέπει να φύγω θα πρέπει να είμαι κλεισμένος κοινωνικά για δυο μήνες περίπου θα κάνω χημειοθεραπείες, το γραφείο θα είναι ανοιχτό, οι συνεργάτες μου θα είναι εδώ είπε μιλώντας στου λιγοστούς κατοίκους του Αγίου Ευστρατίου που του ευχήθηκαν περαστικά και γρήγορα να επιστρέψει νικητής.

Κλείνοντας, μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά «πάω να τον πατήσω κάτω τον καρκίνο και θα γυρίσω πίσω για να συνεχίσουμε το έργο μας!».

Λίγο αργότερα, συγκινημένος μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Λήμνου FM 100, λέγοντας: «Θέλω να ξέρουν οι συμπολίτες μου ότι συνεχίζουμε να παράγουμε έργο. Εμείς εδώ στον Άη Στράτη, έχουμε μάθει μέσα από τις δυσκολίες να βγαίνουμε νικητές! Το ίδιο θα κάνω κι εγώ!».

Η Δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα, με ανάρτησή της διαβεβαίωσε πως θα σταθεί δίπλα στους δημότες και τους εργαζόμενους του δήμου και έκλεισε το μήνυμά της με τη φράση: «Κώστα, δεν είσαι μόνος».