Σεισμική δόνηση που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της Θεσπρωτίας καταγράφηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 16 Μαρτίου 2026. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αυτόματη λύση των σεισμολογικών δικτύων, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,2 Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 19:24 ώρα Ελλάδος.

Το επίκεντρο της δόνησης προσδιορίζεται στα 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της περιοχής Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας. Το μικρό εστιακό βάθος, το οποίο υπολογίζεται μόλις στα 5 χιλιόμετρα, συνέβαλε στο να γίνει η δόνηση έντονα αισθητή όχι μόνο στην πόλη της Ηγουμενίτσας αλλά και σε αρκετές περιοχές των Ιωαννίνων.

Σεισμός στην Ελλάδα και στον κόσμο: Ενημερωθείτε άμεσα για όλα όσα συμβαίνουν.