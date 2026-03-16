Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο Τρίτη (17/03) στο ΣΕΦ την Φενέρμπαχτσε στην εξ’ αναβολής αναμέτρηση της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην media day των «ερυθρόλευκων», για το σπουδαίο παιχνίδι

Παράλληλα αναφέρθηκε στην επιστροφή του Τόμας Γουόκαπ, σε συνάρτηση με την παρουσία του Φρανκ Νιλικίνα, αλλά και για το περιστατικό στη Γλυφάδα, με την επίθεση που δέχτηκε από τους οπαδούς του Πανιωνίου.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών γιατί ό,τι προσθήκες έχουν κάνει οι ομάδες από τον δεύτερο γύρο και μετά δεν θα μπορούν να παίξουν αύριο. Έτσι και η Φενέρ θα έχει απουσίες, αλλά και εμείς. Πάμε με το ρόστερ που τότε είχαμε, που κατά τη γνώμη μας το ρόστερ μας είναι αρκετά δυνατό και θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε.

Η Φενέρ είναι άξια πρώτη, παίζει την καλύτερη άμυνα στη λίγκα και σε πόντους ανά κατοχή. Είναι σκληρή ομάδα, παίζει με ρόλους, έχουν αποδεχτεί τους ρόλους τους. Έχουν mobile ψηλούς, που επιτρέπουν αλλαγές. Πρέπει να είμαστε το ίδιο σκληροί και να παίξουμε το παιχνίδι μας. Είναι ομάδα που θα προσπαθήσει να σταματήσει το passing game μας και εμείς πρέπει να είμαστε επιθετικοί και να εκτελέσουμε το πλάνο μας».

Για τα γκαρντ του Ολυμπιακού: «Το θετικό για εμάς είναι ότι επέστρεψε ο Τόμας Γουόκαπ, ο Νιλικίνα θα είναι διαθέσιμος. Έχουμε δύο πόιντ γκαρντ. Το ρόστερ μας είναι μια χαρά για να χτυπήσει τέτοια παιχνίδια. Αναγνωρίζουμε τη δυσκολία του παιχνιδιού και με τον κόσμο μας θα είναι μια δύσκολη ατμόσφαιρα γι αυτούς. Είναι ένα παιχνίδι regular season. Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε στις πρώτες θέσεις. Όσο λιγοστεύουν τα παιχνίδια, όσες περισσότερες νίκες κατακτήσουμε είναι σημαντικό»

Για το πλεονέκτημα έδρας: «Crash test είναι κάθε παιχνίδι. Όπως με τον Πανιώνιο την Κυριακή, η με την Μονακό. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν προσδοκίες για την ομάδα, γράφονται άρθρα μετά για το τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα, ενώ είναι πρώτη και αήττητη στο πρωτάθλημα και δεύτεροι στην Ευρωλίγκα.

Γίνονται θεωρίες για το τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα, το οποίο είναι λογικό γιατί υπάρχει μεγάλη δημοφιλία στο μπάσκετ, υπάρχουν τόσες εκπομπές και αναλυτές που πρέπει κάτι να πουν, το οποίο είναι απολύτως θεμιτό. Η ομάδα έχει ένα πλάνο. Η προπόνηση σήμερα είναι τελείως διεκπερεωτική. Κάποιες φορές εκπλήσσεσαι από την ομάδα σου, αλλά ελπίζω να εκπλαγούμε θετικά».

Για το περιστατικό στη Γλυφάδα: «Δεν θέλω να κάνω καμία αλλαγή στην κοινωνία, ούτε να το παίξω Ροβεσπιέρος. Δεν με ενοχλεί που οι πιτσιρικάδες με έβριζαν ομαδικά, γιατί πιθανώς αυτοί να μην θυμούνται ότι ήμουν στον Πανιώνιο.

Με ενοχλεί που μεγάλοι άνθρωποι που τους βλέπεις και είναι φυσιολογικοί έρχονται στο γήπεδο και σε βρίζουν από την αρχή έως το τέλος, νομίζοντας ότι προσφέρουν κάτι στην ομάδα τους.

Αυτό με ενοχλεί. Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ και τι όχι. Είναι κάτι συνολικότερο στην κοινωνία. Δεν είναι δικό μου θέμα να το λύσω. Εγώ θα συνεχίσω τη δουλειά στον Ολυμπιακό όσο την κάνω και θα κριθώ στο τέλος».