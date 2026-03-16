Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος, σημειώνοντας όμως ότι είναι ασαφές το ποιος μιλά εξ ονόματος της Τεχεράνης.

«Δεν γνωρίζουμε τους ηγέτες τους», είπε. «Δεν ξέρουμε αν ο ανώτατος ηγέτης είναι νεκρός ή ζωντανός», πρόσθεσε. Οι Ιρανοί «διαπραγματεύονται» αλλά «δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι ακόμη», επανέλαβε.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι «οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται πετρέλαιο» και ότι «όταν τελειώσει (ο πόλεμος) οι τιμές του πετρελαίου και ο πληθωρισμός «θα υποχωρήσουν γρήγορα».

Δύσκολες οι συνθήκες για την αντιπολίτευση

Ο Τραμπ περιέγραψε ως «σκληρές» τις συνθήκες για την ιρανική αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «σκοτώνει διαδηλωτές».

Trump on Mojtaba Khamenei:



A lot of people are saying he’s badly disfigured. Some are saying he lost a leg — one leg — and that he’s been hurt very badly. Other people are saying he’s dead. Nobody is saying he’s 100% healthy.



We don’t know if he’s dead or not.



Nobody has seen… pic.twitter.com/x4MfTiPK22 — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

«Είναι δύσκολο για το αντιπολιτευόμενο κίνημα, δεν έχουν όπλα. Μπορεί να είναι θαρραλέοι, αλλά δεν είναι ανόητοι».

Ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο θα ανακοινώσει τις «πρόθυμες» χώρες

Νωρίτερα, ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του προς άλλες χώρες να βοηθήσουν στην προσπάθεια για το άνοιγμα των Στενών του Χορμούζ και έδειξε να επικρίνει εκείνες που, κατ’ αυτόν, δεν έχουν επιδείξει τον ανάλογο ενθουσιασμό για να συμμετάσχουν και να παράσχουν βοήθεια.

.@POTUS: We attacked Kharg Island and literally destroyed everything on the island except the area where the oil is. We left the pipes. We didn't want to do that, but we could do that on 5 minutes notice. But for purposes of someday rebuilding Iran, we did the right thing. pic.twitter.com/q1dZyEcdbW — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 16, 2026

«Ορισμένες είναι πολύ πρόθυμες, άλλες όχι. Κάποιες είναι χώρες που βοηθούσαμε επί πολλά, πολλά χρόνια. Τις προστατεύσαμε από φρικτές εξωτερικές πηγές και δεν ήταν πολύ πρόθυμες. Και για μένα μετρά το επίπεδο προθυμίας», είπε.

«Εδώ και σαράντα χρόνια σας προστατεύουμε και εσείς δεν θέλετε να εμπλακείτε σε κάτι τόσο μικρό. Ενθαρρύνουμε θερμά τις άλλες χώρες να εμπλακούν γρήγορα και με πολύ ενθουσιασμό».

Πολλές χώρες σύμμαχοι των ΗΠΑ διαμήνυσαν σήμερα ότι δεν σχεδιάζουν να στείλουν πλοία για να βοηθήσουν να ανοίξει το Χορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε πάντως ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα ανακοινώσει τις χώρες που δηλώνουν πρόθυμες να βοηθήσουν τις ΗΠΑ.

Ανέφερε ως παράδειγμα τη Γαλλία, λέγοντας ότι μίλησε με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν την Κυριακή και «νομίζει ότι θα βοηθήσει», αλλά εξέφρασε δυσαρέσκεια και «έκπληξη» για τη στάση που τηρεί η βρετανική κυβέρνηση αν και πιστεύει ότι τελικά θα «εμπλακεί» στην αποστολή ασφάλειας του Χορμούζ.

Η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία είναι από τις συμμάχους που αποκλείουν την πιθανότητα, τουλάχιστον προς το παρόν, να εμπλακούν σε μια αποστολή στον Κόλπο. Βρετανία και Δανία δηλώνουν ότι θα σκεφτούν με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να βοηθήσουν , υπογραμμίζοντας όμως ότι αναγκαία η αποκλιμάκωση.