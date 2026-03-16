Αντιμέτωπος με την απώλεια του αγαπημένου του σκύλου, ένας επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT για να συνδημιουργήσει ένα πειραματικό εμβόλιο κατά του καρκίνου.



Η Ρόζι, ένας σκύλος οκτώ ετών που είχε διασωθεί από καταφύγιο, διαγνώστηκε το 2024 με επιθετικό καρκίνο των μαστοκυττάρων. Ο ιδιοκτήτης της, ο Paul Conyngham, επένδυσε αρχικά σε κτηνιατρικές χημειοθεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες όμως κατάφεραν μόνο να επιβραδύνουν τη νόσο χωρίς να συρρικνώσουν τους όγκους. Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, ένα εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA απέφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα, καθώς ένας όγκος στο μέγεθος μπάλας του τένις μειώθηκε στο μισό, αφήνοντας έκπληκτους τους ερευνητές που ηγούνται στον τομέα των ανθρώπινων θεραπειών για τον καρκίνο.

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα γενετικά δεδομένα ανοίγουν τον δρόμο για μια ιστορική ανακάλυψη

Ο Conyngham στράφηκε αρχικά σε ένα chatbot για να διερευνήσει πιθανές θεραπείες και στη συνέχεια χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύσει τεράστιο όγκο γενετικών δεδομένων, σχεδιάζοντας το προσχέδιο για ένα εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA. Ζήτησε από το Κέντρο Γονιδιωματικής Ramaciotti του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας (UNSW) να αλληλουχήσει το DNA του σκύλου του, αφού το ChatGPT του είχε προτείνει την ανοσοθεραπεία ως λύση. Ο αναπληρωτής καθηγητής Smith ανέφερε ότι, αν και το κέντρο δέχεται περιστασιακά περίεργα αιτήματα, αυτό ξεχώρισε.



Η αλληλούχιση επέτρεψε στους ερευνητές να χαρτογραφήσουν τον όγκο και να εντοπίσουν τις ακριβείς μεταλλάξεις που προκαλούσαν τη νόσο. Ο Conyngham, όντας ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη και μηχανικός υπολογιστών, έπιασε αμέσως δουλειά μόλις ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση αξίας 3.000 δολαρίων.

Μετατρέποντας τα γονιδιωματικά δεδομένα σε θεραπεία

Η διαδικασία περιελάμβανε τη σύγκριση του υγιούς DNA από το αίμα της Rosie με το DNA του όγκου της για να εντοπιστούν οι βλάβες. Ο Conyngham παρομοίασε τη διαδικασία με την εξέταση ενός ολοκαίνουργιου κινητήρα αυτοκινήτου δίπλα σε έναν που έχει διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα, όπου οι φθορές είναι εμφανείς.



Αφού χαρτογράφησε τις μεταλλάξεις, χρησιμοποίησε αλγορίθμους για να βρει φάρμακα που θα μπορούσαν να στοχεύσουν τη νόσο. Παρόλο που μια φαρμακευτική εταιρεία αρνήθηκε να του παραχωρήσει ένα συγκεκριμένο φάρμακο ανοσοθεραπείας, ο Conyngham δεν πτοήθηκε και διερεύνησε την τεχνολογία mRNA σε συνεργασία με τον καθηγητή Pall Thordarson, διευθυντή του Ινστιτούτου RNA του UNSW.



Ο Thordarson χρησιμοποίησε τα δεδομένα του Conyngham, τα οποία είχαν συμπυκνωθεί σε μια φόρμουλα μισής σελίδας, για να αναπτύξει το εμβόλιο. Ο ίδιος τόνισε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που σχεδιάστηκε εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του καρκίνου για σκύλο, επισημαίνοντας ότι η περίπτωση της Ρόζι αποδεικνύει πόσο αποτελεσματική και γρήγορη μπορεί να είναι η εξατομικευμένη ιατρική μέσω της τεχνολογίας mRNA, με τεράστιες προοπτικές εφαρμογής και σε ανθρώπους ασθενείς, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering.