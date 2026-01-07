Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 7/1 πως διεξήγαγε νέα «περιορισμένα προληπτικά πλήγματα» εναντίον των αυτονομιστών του νότου στην Υεμένη για να τους εμποδίσει να «επεκτείνουν τη σύγκρουση» σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του, ο συνασπισμός ανέφερε επίσης ότι ο ηγέτης των αυτονομιστών, ο Εϊντάρους αλ Ζουμπάιντι, «διέφυγε προς άγνωστη τοποθεσία» και δεν επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος που θα τον μετέφερε στη σαουδαραβική επικράτεια για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν, τουλάχιστον στη θεωρία, αργότερα σήμερα.

φωτογραφία αρχείου