Μια γυναίκα κάλεσε τις Αρχές για να αναφέρει «ενδοοικογενειακή διαμάχη» στο σπίτι ενός ιδιαίτερα αγαπητού οδοντιάτρου στο Οχάιο και της συζύγου του, μήνες πριν το ζευγάρι βρεθεί πυροβολημένο και νεκρό, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Ο Σπένσερ Τίπι, 37 ετών, και η σύζυγός του Μόνικ, 39, εντοπίστηκαν νεκροί από πυροβολισμούς στον επάνω όροφο της κατοικίας τους, κάποια στιγμή μεταξύ 2 και 5 τα ξημερώματα της 30ής Δεκεμβρίου. Τα δύο παιδιά τους και ο σκύλος της οικογένειας βρίσκονταν μέσα στο σπίτι και δεν έπαθαν τίποτα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Γύρω στις 02:45 τα ξημερώματα της 15ης Απριλίου, άγνωστη γυναίκα κάλεσε τις Αρχές από την ίδια διεύθυνση στο Weinland Park όπου ζούσε η οικογένεια Τίπι, όπως προκύπτει από ηχητικό υλικό των κέντρων έκτακτης ανάγκης που εξασφάλισε το Fox News Digital. Η γυναίκα έκλεισε το τηλέφωνο, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος που δέχτηκε την κλήση να την καλέσει πίσω για να επιβεβαιώσει ότι δεν χρειαζόταν βοήθεια. «Γεια σας, εδώ 911. Μόλις λάβαμε μια κλήση που διακόπηκε. Είναι όλα καλά;», ακούγεται να τη ρωτά. Εκείνη, κλαίγοντας σε όλη τη διάρκεια της συνομιλίας, επέμενε ότι ήταν «καλά» και «απλώς συναισθηματικά φορτισμένη».

Όταν ρωτήθηκε γιατί κάλεσε αρχικά, απάντησε: «Γιατί εγώ και ο άντρας μου μαλώσαμε, αλλά είμαι καλά, στο υπόσχομαι». Σε ερώτηση αν υπήρξε σωματική βία, απάντησε αρνητικά, διευκρινίζοντας ότι κανείς δεν χτύπησε κανέναν. Ο χειριστής του Κέντρου Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης του Κολόμπους κατέγραψε το περιστατικό ως «ενδοοικογενειακή διαμάχη» και σημείωσε ότι «δεν απαιτείται περαιτέρω βοήθεια». Η ταυτότητα της γυναίκας δεν αποκαλύπτεται στα αρχεία.

Ο Σπένσερ Τίπι, που εργαζόταν στο Athens Dental Depot, έφερε πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ η Μόνικ είχε δεχθεί τουλάχιστον έναν πυροβολισμό στο στήθος, σύμφωνα με αστυνομικά έγγραφα. Το ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό αφού συνάδελφοι ανησύχησαν επειδή ο Σπένσερ δεν εμφανίστηκε στη δουλειά το πρωί της 30ής Δεκεμβρίου.

Οι Αρχές δεν εντόπισαν ίχνη διάρρηξης, ούτε βρέθηκε όπλο στον χώρο, ενώ ξεκαθάρισαν ότι δεν θεωρούν πως πρόκειται για δολοφονία-αυτοκτονία.

Ηχητικό από άλλο τηλεφώνημα στο 911 καταγράφει φίλους και συναδέλφους του ζευγαριού να καλούν πανικόβλητοι τις αρχές, αφού πήγαν στο σπίτι για να ελέγξουν αν είναι καλά και αντίκρισαν αιμόφυρτο σώμα, ενώ άκουγαν τα παιδιά μέσα στο σπίτι.

Τα δύο παιδιά της οικογένειας, ένα κορίτσι 4 ετών και ένα αγόρι 1 έτους, καθώς και ο σκύλος τους, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη φροντίδα συγγενών. Ο Ρομπ Μίσλε, κουνιάδος του Σπένσερ Τίπι, δήλωσε ότι τα παιδιά βρίσκονται «σε αγαπημένα χέρια» και παραμένουν «ανυποψίαστα» για την απώλεια των γονιών τους. «Δεν ξέρουμε πώς να το πούμε στη μεγάλη κόρη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πιθανότατα αναρωτιέται πότε θα ξαναδεί τη μαμά και τον μπαμπά της.

Η αστυνομία του Κολόμπους έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος» που καταγράφηκε να κινείται σε σοκάκι κοντά στο σπίτι, φορώντας ανοιχτόχρωμο παντελόνι και σκούρο μπουφάν με κουκούλα. Ο Μίσλε, ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε απλώς να πρόκειται για κάποιον που επέστρεφε μεθυσμένος από μπαρ.

Οι Αρχές δεν έχουν αποκαλύψει πιθανά κίνητρα, με την έρευνα για τη διπλή δολοφονία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.