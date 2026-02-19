Το Σάββατο εντοπίστηκε στη Νάξο νάρκη από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους. Ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά της στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα Νάξου, όπου φυλασσόταν υπό συνεχή επιτήρηση από στελέχη του Λιμεναρχείου.

Σήμερα το πρωί ολοκληρώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη η επιχείρηση εξουδετέρωσης της νάρκης, ενώ, όπως είχε ανακοινωθεί, από τις 07:00 το πρωί σήμερα είχαν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η εξουδετέρωση πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού με ελεγχόμενη έκρηξη. Στο σημείο βρίσκονταν άνδρες του Λιμενικού, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να προκύψει κανένα πρόβλημα, ενώ μετά το πέρας της διαδικασίας οι περιορισμοί ήρθησαν σταδιακά, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Cyclades24.gr

