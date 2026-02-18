Αναστάτωση προκλήθηκε στη Νάξο μετά τον εντοπισμό βόμβας σε τουριστικό καταφύγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πολεμικό υλικό εντοπίστηκε το Σάββατο από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Ακολούθησε επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά του, προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Η βόμβα – νάρκη τοποθετήθηκε στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα Νάξου, όπου φυλάσσεται υπό συνεχή επιτήρηση από στελέχη του Λιμεναρχείου, με περιορισμένη πρόσβαση στον χώρο, έγραψε το cyclades24.gr.

Σε συνέχεια του περιστατικού, ανακοινώθηκε ότι την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, πρωινές ώρες, θα πραγματοποιηθεί επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού.

Για λόγους ασφαλείας, από τις 07:00 το πρωί και έως την ολοκλήρωση της επιχείρησης δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και διέλευση ατόμων και οχημάτων εντός του τουριστικού καταφυγίου, ενώ θα απαγορευτούν επίσης ο απόπλους, ο κατάπλους και η κυκλοφορία πλοίων και σκαφών από και προς τον λιμένα Νάξου.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να συμμορφωθούν με τις οδηγίες, ώστε η επιχείρηση να ολοκληρωθεί με απόλυτη ασφάλεια.

Διαβάστε τι αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Νάξου:

Σας γνωρίζουμε αύριο Πέμπτη 19-02-2026, πρωινές ώρες, πρόκειται πραγματοποιηθεί σε λιμένα Νάξου (εντός Τουριστικού Καταφυγίου) επιχείρηση απομάκρυνσης και εν συνεχεία εξουδετέρωσης εντοπισθέντος πιθανού πυρομαχικού , από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών Π.Ν. Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι:

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΔΙΕΛΕΥΣΗ ατόμων και παντός τύπου οχημάτων εντός Τουριστικού Καταφυγίου Λιμένα Νάξου από την 07:00 έως και το πέρας επιχείρησης.

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΠΛΟΥΣ – ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΞ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ παντός τύπου πλοίων – σκαφών από την 07:00 έως και το πέρας επιχείρησης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και φρονούμε ότι η προσπάθεια αυτή που καταβάλλεται από Υπηρεσία μας για την ενημέρωση των πολιτών να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό.