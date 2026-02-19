Ο Παναθηναϊκός έμεινε από νωρίς πίσω στο σκορ κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, έκανε την ανατροπή με δύο πολύ όμορφα γκολ του Τεττέη και πίστευε στη νίκη, στο 80′ όμως δέχθηκε την ισοφάριση και το 2-2 έμεινε ως το τέλος, οπότε η πρόκριση στους «16» του Europa League θα κριθεί στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Οι «πράσινοι» ήθελαν να αφήσουν πίσω τους την ισοπαλία με την ΑΕΛ και γενικά τη… μιζέρια που ζουν στο πρωτάθλημα, το ξεκίνημα του αγώνα όμως δεν ήταν καλό για αυτούς: Στο 6′ ένιωσαν την πρώτη απειλή από το άστοχο σουτ του Χροσόφσκι και το 11′ έμειναν πίσω στο σκορ από το γκολ του Βισίνσκι με σουτ εκτός περιοχής.

Από νωρίς, επομένως, το σκορ ήταν 0-1 και αυτό δεν βοηθούσε καθόλου την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ που ούτως ή άλλως δεν είχε καλή ψυχολογία. Όπως και να έχει, το «τριφύλλι» κράτησε περισσότερη ώρα τη μπάλα στην κατοχή του στη συνέχεια και άρχισε να επισκέπτεται σιγά-σιγά την αντίπαλη περιοχή, ψάχνοντας τον τρόπο για να φτάσει στην ισοφάριση. Και τον βρήκε.

Στο 31′ ο Κυριακόπουλος ανέβηκε από αριστερά και έκανε τη σέντρα για τον Τεττέη, ο οποίος με ωραία κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Γκολ που έδωσε αυτοπεποίθηση στον Παναθηναϊκό που έψαξε και το δεύτερο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, οι Τσέχοι όμως ήταν αυτοί που έφτασαν πιο κοντά στο να το πετύχουν, έχοντας ευκαιρία στο 44′ με τον Πάνος που μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Στο β’ μέρος, πάντως, οι «πράσινοι» μπήκαν πολύ καλύτερα και στο 51′ είχαν πολύ μεγάλη ευκαιρία για να πάρουν το προβάδισμα με τον Τεττέη μετά τη σέντρα του Ίνγκασον από δεξιά, ο Βιέγκελ όμως κατάφερε να αποκρούσει την κεφαλιά. Μια ευκαιρία που έμοιαζε με… προαναγγελία για το 2-1 που ερχόταν.

Στο 61′ ο Τεττέη πήρε τη μπάλα λίγο μετά τη μεσαία γραμμή, απέφυγε πολύ ωραία τον αντίπαλό του, προχώρησε και έκανε το διαγώνιο σουτ, στέλνοντας τη μπάλα δοκάρι και μέσα. Ένα πολύ όμορφο γκολ που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Μπενίτεθ, ο οποίος αμέσως μετά έκανε δύο αλλαγές: Έξω οι Ταμπόρδα και Πάντοβιτς, μέσα οι Τζούριτσιτς και Αντίνο.

Ο Παναθηναϊκός είχε, πλέον, τον έλεγχο του παιχνιδιού, δεν ένιωθε κάποια απειλή και ήθελε να ψάξει, αν του δινόταν η ευκαιρία, το τρίτο γκολ, στο 80′ όμως τα χαμόγελα πάγωσαν… Και πάγωσαν επειδή ο Λάντρα με πολύ ωραίο σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Λαφόν και έκανε το 2-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά (83′ Ερνάντεθ), Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ρενάτο, Μπακασέτας, Ταμπόρδα (64′ Τζούριτσιτς), Πάντοβιτς (64′ Αντίνο), Τεττέη (78′ Σφιντέρσκι).

Βικτόρια Πλζεν (Μάρτιν Χίσκι): Βιέγκελ, Σπάτσιλ, Ντόσκι, Ντβε, Τσερβ (75′ Βαλέντα), Βισίνσκι (75′ Σότζκα), Χροσόφσκι, Σουαρέ (88′ Αντού), Πάνος (58′ Λάντρα), Μέμιτς, Λαβάλ (58′ Βίντρα).