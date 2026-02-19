Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ συντρίβοντας τον Ηρακλή με 91-61 και ο Εργκίν Αταμάν έχει ήδη το μυαλό του στον τελικό του Σαββάτου (21/2) με τον Ολυμπιακό.

Οι «πράσινοι» πήραν με περίπατο το εισιτήριο για τον τελικό, με τον προπονητή τους να είναι ικανοποιημένος από όσα είδε στον ημιτελικό. «Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ήμασταν καλοί αμυντικά, επιθετικά, κυκλοφορήσαμε την μπάλα πολύ καλά και πήραμε μια καθαρή νίκη», είπε αρχικά ο Αταμάν, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για τον τελικό με τον Ολυμπιακό.

«Είναι ένα Κύπελλο, είναι δύο μεγάλες ομάδες. Θα είναι ένα ντέρμπι που θα αποφασίσει τον νικητή. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερό μας για να φέρουμε το Κύπελλο στους οπαδούς μας. Θα αντιμετωπίσουμε μία πολύ καλή και μεγάλη ομάδα, τον Ολυμπιακό. Θα είναι ωραίο ματς. Ελπίζω να παίξουμε καλά και να κερδίσουμε το τρόπαιο», ήταν η απάντηση του Τούρκου, ο οποίος σχολίασε και την απόδοση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στα πρώτα δύο παιχνίδια του μετά τη μεταγραφή του.

«Σε αυτά τα δύο παιχνίδια έδειξε την ποιότητά του, είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης θα είμαστε καλύτεροι στο μέλλον γιατί τώρα έχουμε κάνει μόνο μία ομαδική προπόνηση και έπαιξε δύο παιχνίδια. Προσαρμόστηκε στην ομάδα, οι παίκτες τον ξέρουν καλά. Όλοι σέβονται τους άλλους, θα είναι καλύτερος, θα προσφέρει πολλά», ήταν τα λόγια του Αταμάν.