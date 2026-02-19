Ο Παναθηναϊκός δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα απέναντι στον Ηρακλή, τον συνέτριψε με 91-61 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Μία μέρα μετά το 101-71 επί του ΠΑΟΚ στον προημιτελικό, οι «πράσινοι» μπήκαν ξανά συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι και με μπροστάρη τον Σορτς έκαναν ό,τι ήθελαν σε άμυνα και επίθεση, με αποτέλεσμα στο τέλος της πρώτης περιόδου να έχουν προβάδισμα 15 πόντων (22-7).

Ο «γηραιός» προσπάθησε να αντιδράσει και να φανεί ανταγωνιστικός αλλά αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο, καθώς η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παρέμενε σοβαρή και όποιος παίκτης πατούσε παρκέ έκανε αυτό που έπρεπε. Έτσι, η διαφορά αντί να μειωθεί μεγάλωσε κι άλλο, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με σκορ 46-26.

Αν ο Ηρακλής περίμενε ότι το «τριφύλλι» θα έριχνε ρυθμό στην τρίτη περίοδο έκανε λάθος και το κατάλαβε όταν βρέθηκε στο -31 (35-66), με τον Αταμάν να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όλους. Και όλοι σκόραραν.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να παίζει άμυνα μέχρι το τέλος και πήρε πολύ εύκολα τη νίκη με 91-61, στρέφοντας πλέον την προσοχή του στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (21/2) με αντίπαλο, όπως αναμενόταν, τον Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 7-22, 26-46, 46-73, 61-91

Ηρακλής (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 2, Στρονγκ 11 (1), Ντάρκο Κέλι 10 (2), Σμιθ 14, Τσιακμάς, Μωραϊτης 10 (2), Γουέαρ 6, Καμπουρίδης 2, Χρηστίδης, Σύλλας 6 92), Γιαννίκος Κομνιανίδης.

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 13 (1), Καλαίτζάκης Π. 7 (1), Χολμς 8, Σλούκας 7 (2), Χέιζ-Ντέιβις 9, Ρογκαβόπουλος 11 (1), Σαμοντούροβ 5 (1), Γκραντ 2, Ναν 7 (1), Τολιόπουλος 9 (3), Ερνανγκόμεθ 3 (1), Μήτογλου 10 (1).