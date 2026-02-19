Αποκαλυπτική διάθεση είχε η Φανή στο αποψινό επεισόδιο του Survivor το οποίο προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/02). Η παίκτρια, αναφέρθηκε στην Μπλε Ομάδα και στην οποία είναι μέλος.

«Θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρει κανένας. Το κατάλαβα, όμως, εγώ γιατί έχω τσακίρικο μάτι. Σε κάποια δόση, στα πρόχειρα καταλύματα, είδα τον Σταύρο να μιλάει με την Δήμητρα. Τελειώνουν την συζήτηση, τον ρωτάω “Σταύρο, τι έγινε;” και μου λέει “με έπιασε η Δήμητρα να με ρωτήσει αν θα την ψηφίσω” και ότι δεν είναι δίκαιο να ψηφιστεί”.

Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Δημητρούλα, εσύ ψηφίζεις δίκαια; Για να ξέρω. Οι coaches, οι καλοί και οι έμπειροι, πάνε να διώξουν καλές παίκτριες;

Θα φτάσω ψηλά, θα φύγουν αυτοί που πρέπει να φύγουν και μετά θα φύγω εγώ. Τουλάχιστον όταν θα φύγω, θα φύγω σαν Φανή Παντελάκη που με ξέρουν όλοι» ανέφερε με νόημα, η παίκτρια της μπλε ομάδας του Survivor.