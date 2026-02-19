Η Λευκορωσία δεν κατόρθωσε να παραστεί στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» που διοργάνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, παρά την πρόσκληση να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος, καθώς δεν της χορηγήθηκαν οι απαιτούμενες θεωρήσεις εισόδου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μινσκ.

«Παρότι ολοκληρώσαμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες από την πλευρά μας, οι θεωρήσεις εισόδου δεν παραδόθηκαν στην αντιπροσωπεία μας», έγραψε σήμερα στο Telegram το λευκορωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Υπενθύμισε ότι ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο είχε προσκληθεί από τον Αμερικανό ομόλογό του να προσχωρήσει στο όργανο, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Γάζας και στη συνέχεια απέκτησε ευρύτερη αποστολή για την επίλυση συγκρούσεων παγκοσμίως.

Στο όργανο αυτό μετέχουν ηγέτες που κατηγορούνται για αυταρχισμό ή ότι υιοθετούν την εθνικιστική ιδεολογία του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και χώρες που ενδιαφέρονται για το μέλλον της Γάζας ή επιδιώκουν να κερδίσουν την εύνοια του Αμερικανού προέδρου.

Το Μινσκ αναφέρει ότι ενημέρωσε εγκαίρως την Ουάσινγκτον πως ο υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Ριζένκοφ επρόκειτο να ταξιδέψει στην αμερικανική πρωτεύουσα για να εκπροσωπήσει τη Λευκορωσία στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης».

«Η κατάσταση αυτή εγείρει φυσικά το ερώτημα: για ποια ειρήνη και για ποιο είδος συνοχής μιλάμε, εάν ακόμη και οι πιο βασικές διατυπώσεις για τη συμμετοχή μας δεν ολοκληρώθηκαν από τους διοργανωτές;» επέκρινε το λευκορωσικό υπουργείο.

Τα μόνιμα μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» πρέπει να καταβάλουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια για την ένταξή τους.