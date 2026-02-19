Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Βικτόρια Πλζεν, δεχόμενος το 2-2 στο φινάλε του αγώνα, ωστόσο διατηρεί ισχυρές πιθανότητες να προκριθεί στους «16» του Europa League.

Στο τέλος του αγώνα, ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την ισοπαλία, αλλά και την αισιοδοξία του για τη συνέχεια. Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού ανέφερε:

«Είχαμε συνολικά πολύ καλή απόδοση. Μετά το γκολ που δεχθήκαμε, πιέσαμε, γυρίσαμε το ματς και το ελέγχαμε. Πιστεύαμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σ’ ένα τρίτο γκολ, αλλά στο τέλος το δεχθήκαμε και είναι κρίμα που δεν νικήσαμε.

Θέλαμε να κρατήσουμε τη μπάλα, να έχουμε τον έλεγχο, το κάναμε σε ικανοποιητικό βαθμό. Μας έλειψε η τελική πάσα σε ορισμένες περιπτώσεις για να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες φάσεις. Να μην είναι τόσο δυνατή μία πάσα ή να είναι με μεγαλύτερα ακρίβεια».

Για τη ρεβάνς στην Τσεχία, ο Μπενίτεθ τόνισε: «Εχουμε την πίστη ότι μπορούμε να σκοράρουμε κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα, να είμαστε ανταγωνιστικοί κόντρα σε ομάδα και αυτό θα πάμε να κάνουμε στην Τσεχία, μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση».

Σχετικά με τον Τεττέη, ο προπονητής σχολίασε: «Τα πήγε πολύ καλά και σήμερα. Ξέρουμε τον χαρακτήρα και τη δυναμική του, ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι».