Ένταση, αντιδράσεις, καυγάδες, στίβους μάχης και μια δημόσια συγγνώμη. Το αποψινό (18/2) επεισόδιο του Survivor τα είχε όλα.

Ο Μάνος Μαλλιαρός βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής όταν, πάνω στα νεύρα του, ξέφυγε με μια τοποθέτηση που δημιούργησε αναστάτωση στην ομάδα. O ίδιος αναγνώρισε ότι έκανε «φάουλ».

Λίγο αργότερα, ο Μάνος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ταραγμένος στην προσωπική του συνέντευξη, παραδεχόμενος το λάθος του και ζητώντας συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Ψυχολογικά έπεσα πάρα πολύ, στενοχωρήθηκα πολύ γι’ αυτό που είπα και έκανα. Δεν είναι ο Μάνος αυτός. Έχω δουλέψει με παιδιά ειδικής αγωγής και ξέρω, είναι πολύ βαρύ αυτό που έκανα. Θέλω να ζητήσω και πάλι συγνώμη. Πάνω στα νεύρα μου, πάνω στην ένταση του αγώνα και πάνω σ’ όλα αυτά που γίνονται εδώ… έβγαλα έναν εαυτό που δεν περίμενα ούτε και γω ότι θα τον βγάλω. Ήταν πολύ στενάχωρο για μένα, όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Σκεφτόμουν αυτά που είπα και αυτά που έκανα… ήταν λόγια και πράξεις που δεν μπορώ να πάρω πίσω αν και το θέλω πάρα πολύ. Το θέμα είναι πως είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου και απορώ πως μου επέτρεψα να κάνει κάτι τέτοιο» είπε χαρακτηριστικά.