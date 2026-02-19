Η Metron Analysis πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για λογαριασμό του Mega, με τους συμμετέχοντες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα.

Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 16,7 μονάδες από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας ακολουθεί στην τρίτη θέση, αλλά με μικρή διαφορά.

Η εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 29,4%

ΠΑΣΟΚ: 12,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 11,2%

Ελληνική Λύση: 10,9%

ΚΚΕ: 8,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,4%

Φωνή Λογικής: 4,2%

ΜέΡΑ 25: 3,3%

Νίκη: 1,9%

Νέα Αριστερά: 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,3%

Η πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 21,4%

ΠΑΣΟΚ: 9,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,1%

Ελληνική Λύση: 8%

ΚΚΕ: 6,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 4%

Φωνή Λογικής: 3,1%

ΜέΡΑ 25: 2,4%

Νίκη: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 0,9%

Αναποφάσιστοι: 11,9%

Η περίπτωση της Ζωής

Η Πλεύση Ελευθερίας μπορεί να βρίσκεται στην τρίτη θέση και να παλεύει για τη δεύτερη, ωστόσο η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε προσωπικό επίπεδο καταγράφει καλές αποδόσεις.

Συγκεκριμένα, στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών εμφανίζεται πρώτη, με ποσοστό 41%.

Ακολουθεί η πρώτη τριάδα:

Κωνσταντοπούλου – 41%

Κουτσούμπας – 32%

Μητσοτάκης – 30%

Έκπληξη Τσίπρα-Καρυστιανού

Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και να μην έχει κόμμα μέχρι στιγμής, και η Μαρία Καρυστιανού να έχει ανακοινώσει την πρόθεση για ίδρυση πολιτικού φορέα, ωστόσο φαίνεται να λογίζονται ως πολιτικοί αρχηγοί.

Στην ερώτηση για το καταλληλότερο πρόσωπο για την πρωθυπουργία μεταξύ πολιτικών αρχηγών, λαμβάνουν και οι δύο ποσοστό, παρότι δεν ηγούνται κάποιου φορέα.

Μητσοτάκης – 26%

Κωνσταντοπούλου – 8%

Βελόπουλος – 6%

Ανδρουλάκης – 5%

Τσίπρας – 5%

Καρυστιανού – 3%

Η περίπτωση Καρυστιανού

Η Metron Analysis έθεσε ερώτημα για τη δημοφιλία της Μαρίας Καρυστιανού και προέκυψαν τα εξής ποσοστά:

Θετικές γνώμες – 38%

Αρνητικές γνώμες – 54%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 8%

Επίσης, στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να την ψηφίσουν σε περίπτωση που κατέβει στην πολιτική, οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ως εξής:

Πολύ πιθανό – 13%

Αρκετά πιθανό – 16%

Όχι και τόσο πιθανό – 19%

Απίθανο – 51%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 1%

Η περίπτωση Τσίπρα

Η δημοσκόπηση έθεσε και το ερώτημα αν οι πολίτες θα ψήφιζαν τυχόν κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με τις απαντήσεις να είναι οι εξής:

Πολύ πιθανό – 9%

Αρκετά πιθανό – 10%

Όχι και τόσο πιθανό – 19%

Απίθανο – 61%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 1%

