Η εβδομάδα στο Survivor ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά και γεμάτη ανατροπές, καθώς επτά παίκτες βρέθηκαν στον… τάκο των υποψηφιοτήτων και το βράδυ της Πέμπτης, στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ, κάποιος θα έπρεπε να αποχωρήσει οριστικά από τον Άγιο Δομίνικο.

Στην αναμονή της ψήφου του τηλεοπτικού κοινού βρίσκονταν η Κέλλυ Μποφίλιου, ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ, ο Γιάννης Ρέβης, ο Χρυσοβαλάντης Πάκος, η Βασιλική Μουντή, η Δήμητρα Λιάγγα και η Φανή Παντελάκη. Ωστόσο, στο συμβούλιο του νησιού, ο Γιώργος Λιανός προανήγγειλε μια σημαντική ανακοίνωση σχετικά με παραβάσεις κανόνων επικοινωνίας.

Όπως εξήγησε, οι παίκτες που «συνελήφθησαν» από την παραγωγή να παραβαίνουν τους κανονισμούς ήταν ο Γιάννης Ρέβης, ο Μιχάλης Σηφάκης και η Φανή Παντελάκη, οι οποίοι θα στερηθούν στο εξής πέντε έπαθλα που θα κερδίσει η ομάδα τους.

Όσον αφορά την ψηφοφορία του κοινού, ο παρουσιαστής ανακοίνωσε ότι από τη διαδικασία της μονομαχίας αποχώρησης «σώζονται» ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ, ο Βαλάντης Πάκος, η Φανή Παντελάκη, η Δήμητρα Λιάγγα και η Βασιλική Μουντή. Έτσι, ο Γιάννης Ρέβης και η Κέλλυ Μποφίλιου κλήθηκαν για μια ακόμα – τελευταία – φορά στον στίβο μάχης για να διεκδικήσουν την παραμονή τους στο Survivor, με τον Γιάννη Ρέβη να αναδεικνύεται νικητής.

Ο ίδιος σχολίασε συγκινημένος: «Στα 20 άτομα, πόσοι είναι, με στήριξαν μόνο δυο αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Μου φτάνουν». Η Κέλλυ Μποφίλιου, λοιπόν, αποτελεί πλέον παρελθόν για το ριάλιτι και τους Αθηναίους.

Παράλληλα, η έντονη συναισθηματική φόρτιση κυριάρχησε και στο πρόσωπο του Μάνου Μαλλιαρού, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας στην κάμερα και ζητώντας συγνώμη για την κουβέντα που είχε προκαλέσει φωτιές προς τον Benzy στο προηγούμενο συμβούλιο. Ο ίδιος εξομολογήθηκε: «Ψυχολογικά έπεσα πάρα πολύ, στενοχωρήθηκα πολύ γι’ αυτό που είπα και έκανα. Δεν είναι ο Μάνος αυτός. Έχω δουλέψει με παιδιά ειδικής αγωγής και ξέρω, είναι πολύ βαρύ αυτό που έκανα». Και πρόσθεσε: «Θέλω να ζητήσω και πάλι συγνώμη. Πάνω στα νεύρα μου, πάνω στην ένταση του αγώνα και πάνω σ’ όλα αυτά που γίνονται εδώ… έβγαλα έναν εαυτό που δεν περίμενα ούτε και γω ότι θα τον βγάλω. Ήταν πολύ στενάχωρο για μένα, όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα».

Η Φανή Παντελάκη, επίσης, έκανε μια προσωπική αποκάλυψη στην κάμερα σχετικά με την μπλε ομάδα, στην οποία ανήκει. Όπως είπε: «θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρει κανένας. Το κατάλαβα, όμως, εγώ γιατί έχω τσακίρικο μάτι. Σε κάποια δόση, στα πρόχειρα καταλύματα, είδα τον Σταύρο να μιλάει με την Δήμητρα. Τελειώνουν την συζήτηση, τον ρωτάω ‘Σταύρο, τι έγινε;’ και μου λέει ‘με έπιασε η Δήμητρα να με ρωτήσει αν θα την ψηφίσω’ και ότι δεν είναι δίκαιο να ψηφιστεί’». Στη συνέχεια προσέθεσε με νόημα: «Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Δημητρούλα, εσύ ψηφίζεις δίκαια; Για να ξέρω. Οι coaches, οι καλοί και οι έμπειροι, πάνε να διώξουν καλές παίκτριες;» και κατέληξε: «Θα φτάσω ψηλά, θα φύγουν αυτοί που πρέπει να φύγουν και μετά θα φύγω εγώ. Τουλάχιστον όταν θα φύγω, θα φύγω σαν Φανή Παντελάκη που με ξέρουν όλοι».

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Επαρχιώτες πέτυχαν μια σημαντική νίκη με σκορ 7-6, κερδίζοντας το έπαθλο φαγητού, ένα αποτέλεσμα που έδωσε ώθηση στην ομάδα παρά τις δυσκολίες και τις απώλειες.