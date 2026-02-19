Η Γαλλία εξεπλάγη από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε έναν αξιωματούχο στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, στην Ουάσιγκτον, δεδομένου ότι δεν έχει εντολή για να εκπροσωπεί τις χώρες-μέλη της ΕΕ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Πασκάλ Κονφαβρέ είπε ότι κατά την άποψη του Παρισιού, το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα έπρεπε να επικεντρωθεί εκ νέου στο θέμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως ορίζει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Πρόσθεσε ότι, μέχρι να αρθούν οι ασάφειες, η Γαλλία δεν πρόκειται να συμμετάσχει, σύμφωνα με το ΑΠΕ

«Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη συμμετοχή της, πραγματικά εκπλαγήκαμε, επειδή δεν έχει εντολή από το Συμβούλιο να βρεθεί εκεί και να συμμετάσχει», είπε ο Κονφαβρέ.