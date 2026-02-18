Το γαλλικό προεδρικό μέγαρο επαναδιατύπωσε τη δέσμευση του Εμανουέλ Μακρόν για την επιτυχία του προγράμματος FCAS (Σύστημα Αεροπορικής Μάχης του Μέλλοντος). Η ανακοίνωση εκδόθηκε στον απόηχο των τοποθετήσεων του Γερμανού καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκατάλειψης του σχεδίου από την πλευρά της Γερμανίας.

«Οι στρατιωτικές ανάγκες των τριών χωρών που συμμετέχουν δεν έχουν αλλάξει και περιλάμβαναν ευρέως τη γαλλική αποτροπή, όπως και τις άλλες αποστολές του μελλοντικού αεροπλάνου», εκτιμά η γαλλική προεδρία απαντώντας στα επιχειρήματα του Γερμανού καγκελαρίου.

Εκτός από τη Γαλλία και τη Γερμανία, στο πρόγραμμα FCAS συμμετέχει και η Ισπανία, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Με δεδομένα τα στρατηγικά διακυβεύματα για την Ευρώπη μας, θα ήταν ακατανόητο να μην καταστεί δυνατό να ξεπεραστούν βιομηχανικές διαφορές την ώρα που οφείλουμε συλλογικά να επιδείξουμε ενότητα και να αποδώσουμε σε όλους τους τομείς που ενδιαφέρουν τη βιομηχανία της, την τεχνολογία της και την άμυνά της», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.