Σοκ προκαλεί βίντεο που καταγράφει τη στιγμή σοβαρού τροχαίου στο Πορτ Αράνσας του Τέξας, όταν ένας 22χρονος, ημίγυμνος, χόρευε πάνω στην οροφή κινούμενου τζιπ, λίγο πριν ο οδηγός -που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ– χάσει τον έλεγχο και συγκρουστεί με άλλο όχημα.

Από τη σύγκρουση, ο νεαρός εκτινάχθηκε από το όχημα και υπέστη σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, με διασώστες να σπεύδουν στο σημείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη αφού ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του αλκοτέστ και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης υπό την επήρεια αλκοόλ, παραμένοντας υπό κράτηση με εγγύηση 10.000 δολαρίων.

Το περιστατικό αποτελεί μόνο ένα από τα πολλά ατυχήματα που έχουν σημειωθεί στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες, η οποία κατακλύζεται κάθε χρόνο από δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες λόγω των εορτασμών του «Spring break», σύμφωνα με τη New York Post.