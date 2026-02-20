Ο νόμος για την παροχή αμνηστίας, που αναμένεται να οδηγήσει στην απελευθέρωση κρατουμένων που η αντιπολίτευση και ΜΚΟ χαρακτηρίζουν πολιτικούς, εγκρίθηκε χθες Πέμπτη ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας, μόλις δύο μήνες μετά την αιχμαλωσία του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στην αίθουσα.

«Ο νόμος για τη δημοκρατική συνύπαρξη υιοθετήθηκε. Διαβιβάστηκε στην υπηρεσιακή πρόεδρο» Ντέλσι Ροδρίγκες «για την κύρωσή του», είπε στο ημικύκλιο ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, αδελφός της αρχηγού του κράτους. Η ανακοίνωση επευφημήθηκε από πολλούς βουλευτές.

Ο νόμος περί αμνηστίας που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας δεν αφορά πρόσωπα τα οποία «ενεθάρρυναν» τις «ένοπλες ενέργειες» εναντίον της χώρας, κάτι που ενδέχεται να αποκλείσει κάποια μέλη της αντιπολίτευσης, ιδίως την επικεφαλής της και νομπελίστρια ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που τάχθηκε υπέρ της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης της 3ης Ιανουαρίου.

«Εξαιρούνται επίσης από την αμνηστία όσοι διώχθηκαν ή μπορεί να διωχθούν ή καταδικάστηκαν ή μπορεί να καταδικαστούν επειδή προώθησαν, υποκίνησαν, ζήτησαν, αξίωσαν, ενεθάρρυναν, διευκόλυναν, χρηματοδότησαν ή συμμετείχαν σε ένοπλες ή βίαιες ενέργειες εναντίον του λαού, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Βενεζουέλας από πλευράς κρατών, εταιρειών ή προσώπων» στο εξωτερικό, αναφέρει το άρθρο 9 του νόμου.

Την κατάρτιση του νόμου είχε υποσχεθεί η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία διαδέχθηκε τον Νικολάς Μαδούρο μετά την αιχμαλώτισή του από τον αμερικανικό στρατό στην επιχείρηση στο Καράς στην αρχή της χρονιάς. Αναμένεται να επιτρέψει την αποφυλάκιση κρατουμένων που η αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις θεωρούν πολιτικούς.