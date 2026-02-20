Η Ελλάδα είδε να χάνεται μια πολύτιμη ευκαιρία στη μάχη για την είσοδο στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA, με την ήττα του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν να αφήνει «βαριά» κληρονομιά για τη χώρα μας. Ούτε οι αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa League μπόρεσαν να αναστρέψουν την κατάσταση.

Το διπλό της Θέλτα επί του ΠΑΟΚ και κυρίως η ισοπαλία της Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό όχι μόνο δεν επέτρεψαν στην Ελλάδα να μειώσει τη διαφορά, αλλά έδωσαν και μια μικρή ανάσα στην Τσεχία, η οποία, χάρη και στην ισοπαλία της Σίγκμα Όλομουτς, προσέθεσε περίπου 200 επιπλέον βαθμούς και εξασφάλισε προσωρινά την 10η θέση.

Παράλληλα, δεν γίνεται να μην κοιτάμε και πίσω μας, καθώς η νίκη της Λεχ Πόζναν στο Conference League έφερε την Πολωνία σε απόσταση αναπνοής, περίπου 1.400 βαθμών πίσω, ενισχύοντας την πίεση για τη συνέχεια.

Η σημασία της 10ης θέσης είναι μεγάλη: αν η Ελλάδα καταφέρει να την κατακτήσει στο τέλος της σεζόν, ο πρωταθλητής της επόμενης περιόδου θα μπει απευθείας στη League Phase του Champions League, ενώ ο δεύτερος θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διοργάνωσης μέσω του μονοπατιού των μη πρωταθλητών.

Ο τρίτος θα μπει στον 2ο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό του Conference League, ενώ ο κάτοχος του Κυπέλλου θα έχει προβάδισμα, περνώντας απευθείας στα play-offs του Europa League. Η μάχη για κάθε βαθμό παραμένει λοιπόν κρίσιμη για την ελληνική ποδοσφαιρική εκπροσώπηση στην Ευρώπη.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 48.475 (3/5)

10. Τσεχία 47.625 (3/5)

11. Ελλάδα 46.512 (4/5)

12. Πολωνία 45.125 (3/4)

13. Δανία 41.606 (1/4)

14. Νορβηγία 40.137 (2/5)

15. Κύπρος 35.443 (2/4)

16. Ελβετία 34.700 (1/5)

17. Αυστρία 33.850 (5/5)

18. Σκωτία 31.650 (1/5)