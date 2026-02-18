Τα δύο γκολ του Σικ μέσα σε τρία λεπτά, στο 60′ και στο 63′, υποχρέωσαν τον Ολυμπιακό σε ήττα με 0-2 από τη Λεβερκούζεν και αν θέλει να προκριθεί στους «16» του Champions League θα πρέπει να κάνει τεράστια ανατροπή στη Γερμανία.

Στον αγώνα των δύο ομάδων τον Ιανουάριο για τη League Phase, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πολύ δυνατά και είχαν ανοίξει το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπήκε και τώρα με στόχο να πιέσει από το ξεκίνημα, αυτή τη φορά όμως δεν κατάφερε να σκοράρει.

Οι Γερμανοί ήταν πιο πίσω και περίμεναν για να αποφύγουν το ίδιο σενάριο ξανά και από εκεί και πέρα επιβεβαίωσαν και πάλι ότι μπορούν εύκολα να γίνουν απειλητικοί: Στο 16′ είχαν μεγάλη ευκαιρία με το τετ α τετ του Σικ αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε και στο επόμενο λεπτό πλησίασαν ξανά στο γκολ με την πάσα του Τσέχου φορ για τον Πόκου, το σουτ του οποίου όμως ήταν άστοχο.

Η ομάδα του Κάσπερ Χιούμλαντ είχε πάρει πλέον την κατοχή, στο 25′ όμως το Καραϊσκάκη ήταν έτοιμο να… εκραγεί με το τρομερό σουτ του Μάρτινς αλλά ο Μπλάσβιτς απέκρουσε εντυπωσιακά και κράτησε το 0-0. Ήταν η πρώτη πολύ καλή φάση για τους Πειραιώτες και αμέσως μετά, στο 28′, ήρθε η τρίτη για τη Μπάγερ με τον Μάσα, μετά την ωραία πάσα του Σικ, αλλά ο Τζολάκης κατάφερε να βρει τη μπάλα και να τη στείλει στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Ολυμπιακός έπρεπε να κρατήσει λίγο τη μπάλα για να παγώσει τον ρυθμό των φιλοξενούμενων αλλά αυτό δεν ήταν και τόσο εύκολο, με τη Λεβερκούζεν να έχει νέα μεγάλη ευκαιρία στο 31′ με το τετ α τετ του Πόκου μετά την πάσα του Μάσα αλλά το πλασέ του δεν ήταν καθόλου καλό. Και αφού δεν έγινε το 0-1, όλοι πίστεψαν ότι έγινε το 1-0 στο 45′ με τον Ελ Κααμπί μετά την εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, το VAR όμως έδειξε ότι ήταν οφσάιντ ο Ταρέμι που επηρέαζε τη φάση και το γκολ ακυρώθηκε.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ο Μεντιλίμπαρ έβγαλε τον Πιρόλα που δεν μπορούσε να συνεχίσει και έβαλε τον Μπιανκόν, ο οποίος στο 53′ είχε μεγάλη ευκαιρία με την κεφαλιά που πήρε μετά την εκτέλεση φάουλ του Μουζακίτη αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Είχε προηγηθεί, στο 47′ το σουτ του Μάρτινς που έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν μπει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Μέσα σε ένα τρίλεπτο, όμως, όλα άλλαξαν… Το κακό ξεκίνησε στο 60′, όταν ο Ταρέμι έκανε ένα λάθος τακουνάκι και οι Γερμανοί βγήκαν γρήγορα στην αντεπίθεση, με τον Πόκου να βγάζει τετ α τετ τον Σικ και αυτός πλάσαρε σωστά για το 0-1.

Το Καραϊσκάκη πάγωσε, οι Πειραιώτες προσπάθησαν να ανασυνταχθούν αλλά αμέσως μετά δέχθηκαν κι άλλο γκολ… Στο 63′ ο Γκριμάλντο εκτέλεσε κόρνερ και ο Σικ με κεφαλιά έστειλε ξανά στα δίχτυα τη μπάλα γράφοντας το 0-2.

Ο Μεντιλίμπαρ αντέδρασε βγάζοντας Ποντένσε και Ταρέμι για να βάλει Αντρέ Λουίζ και Τσικίνιο, ο Σικ πήγε για το χατ-τρικ στο 69′ αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι μετά το ωραίο σουτ στην κίνηση και το παιχνίδι συνεχίστηκε με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας και να ψάχνει το γκολ με το οποίο θα έμπαινε ξανά στο ματς.

Γκολ που θα μπορούσε να έρθει στο 88′ από το σουτ του Σιπιόνι μετά την πάσα του Αντρέ Λουίζ αλλά η μπάλα έφυγε άουτ και τα πράγματα είναι, πλέον, πάρα πολύ δύσκολα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα (46′ Μπιανκόν), Ορτέγκα (82′ Μπρούνο), Έσε (82′ Σιπιόνι), Μουζακίτης, Ζέλσον, Ποντένσε (64′ Αντρέ Λουίζ), Ελ Κααμπί, Ταρέμι (64′ Τσικίνιο).

Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Βάθκεθ (77′ Άρτουρ), Παλάσιος, Γκαρθία (87′ Φερνάντες), Γκριμάλντο, Μάσα (64′ Τίλμαν), Σικ (87′ Κοφάν), Πόκου (77′ Τεριέ).