Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 1-2 από τη Θέλτα στον πρώτο αγώνα των play off για την πρόκριση στους «16» του Europa League και θα πρέπει, πλέον, να κάνει μεγάλη ανατροπή στην Ισπανία την επόμενη εβδομάδα.

Ο αγώνας άρχισε με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν κατοχή μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο 10λεπτο, αμέσως μετά όμως οι φιλοξενούμενοι υπενθύμισαν σε όλους πόσο επικίνδυνοι μπορούν να γίνουν, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά πλησίασαν δύο φορές στο γκολ.

Η πρώτη ήταν στο 13′ με την κάθετη του Άσπας για τον Σβέντμπεργκ που βρέθηκε σε θέση βολής αλλά νικήθηκε δύο φορές από τον Τσιφτσή, η δεύτερη ήταν στο 16′ με τον Μινγκέθα να φεύγει στην αντεπίθεση, να πατάει περιοχή και να εκτελεί στέλνοντας τη μπάλα άουτ.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν φανερό πως θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτική καθώς οι Ισπανοί έβγαιναν πολύ γρήγορα μπροστά και τελικά μετά το πρώτο ημίωρο το ματς στράβωσε για τα καλά…

Στο 34′ ο Ρόμαν με τακουνάκι έβγαλε τετ α τετ τον Άσπας και αυτός πλάσαρε σωστά για το 0-1, με το Νο10 της Θέλτα από σκόρερ να γίνεται δημιουργός στο 43′ κάνοντας το γύρισμα για τον Σβέντμπεργκ που έγραψε από κοντά το 0-2.

Η ομάδα του Κλαούντιο Χιράλδες είχε προβάδισμα νίκης και μπήκε πιο… μαζεμένη στο δεύτερο ημίχρονο, δίνοντας χώρο στους Θεσσαλονικείς. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν κατοχή μπάλας αλλά έδειχναν να μην ξέρουν τι να κάνουν με αυτή, με συνέπεια ο χρόνος να κυλάει χωρίς να απειλούν.

Αυτό το κατάφεραν για πρώτη φορά στο 63′ με τη σέντρα του Τέιλορ για τον Γερεμέγεφ αλλά η κεφαλιά του ήταν αδύναμη και η ευκαιρία χάθηκε καθώς ο Ράντου μπλόκαρε. Λίγα λεπτά μετά ο Λουτσέσκου έβγαλε Βολιάκο, Τέιλορ και Καμαρά για να βάλει Μιχαηλίδη, Μπάμπα και Χατσίδη, με τον «δικέφαλο αετό» να ψάχνει ένα γκολ για να παραμείνει ζωντανός.

Στο 75′, πάντως, η Θέλτα ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει το 0-3 καθώς ο Γιουτγκλά έσπρωξε από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα αλλά το VAR έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ, με το σκορ να παραμένει 0-2. Όχι για πολύ όμως…

Στο 77′ ο Ζίβκοβιτς βρήκε με ωραία μπαλιά τον Γερεμέγεφ και αυτός με… ακροβατικό έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-2. Ο «δικέφαλος αετός» ήταν ξανά στο παιχνίδι, ο Τσιφτσής απέκρουσε το σουτ του Λόπες στο 83′ σε μια γρήγορη αντεπίθεση των Ισπανών και ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να πιέσει στα τελευταία λεπτά για την ισοφάριση, έχοντας φάση στο 91′ με το σουτ του Ζίβκοβιτς που πήγε στην εξωτερική πλευρών των διχτυών.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο (67′ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Τέιλορ (67′ Μπάμπα), Οζντόεφ, Καμαρά (67′ Χατσίδης), Ζαφείρης, Ζίφκοβιτς, Τάισον, Γερεμέγεφ.

Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδες): Ράντου, Ροντρίγκες, Στάρφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα, Μινγκέθα (61′ Γιουτγκλά), Ρομάν (86′ Βεσίνο), Μορίμπα, Άσπας (66′ Λόπες), Ιγκλέσιας (61′ Ρουέδα), Σβέντμπεργκ (66′ Άλβαρες).