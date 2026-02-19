Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Θέλτα με στόχο να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει κάνει αλλαγές στην 11άδα σε σχέση με το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή.

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στην Ισπανία στην πρεμιέρα της League Phase με την ομάδα της Γαλικίας να παίρνει τη νίκη με 3-1 και ο «δικέφαλος αετός» θέλει να εκμεταλλευτεί τώρα την έδρα του και να πάρει προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς.

Ο Λουτσέσκου παρατάσσει τους «ασπρόμαυρους» με τον Τσιφτσή στο τέρμα, η τετράδα στην άμυνα αποτελείται από Κένι, Βολιάκο, Λόβρεν και Τέιλορ, στο κέντρο είναι οι Οζντόεφ και Καμαρά, μπροστά τους σε πιο ελεύθερο ρόλο ο Ζαφείρης, στα άκρα της επίθεσης οι Τάισον και Ζίβκοβιτς και στην κορυφή ο Γερεμέγεφ.

Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Ζαφείρης, Γερεμέγεφ.