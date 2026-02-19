Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, γευμάτισαν στη Θεσσαλονίκη και θα είναι στην Τούμπα για το ματς του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στο Europa League.

Ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ο γενικός γραμματέας Θεόδωρος Θεοδωρίδης και ο διευθυντής εθνικών ομοσπονδιών, Ζόραν Λάκοβιτς, θα παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα του «δικεφάλου του βορρά» με τους Ισπανούς για τα play off πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης.

Στη Θεσσαλονίκη είναι και ο Γκαγκάτσης, ο οποίος γευμάτισε με τους Τσέφεριν, Θεοδωρίδη, Λάκοβιτς και τα είπαν για θέματα που αφορούν το ποδόσφαιρο, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι της Τούμπας, όπου και θα βρεθούν στη συνέχεια.

Οι Τσέφεριν και Θεοδωρίδης, όπως ενημέρωσε η UEFA, θα αφήσουν λουλούδια έξω από τη Θύρα 1, πριν την έναρξη του αγώνα, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.