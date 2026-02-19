Η Τουρκία περνά στο επόμενο στάδιο του φιλόδοξου πυραυλικού της προγράμματος, καθώς ο νέος υπερηχητικός πύραυλος Tayfun Block 4 εισέρχεται σε φάση σειριακής παραγωγής μέσα στο 2026, όπως γνωστοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της Roketsan, Μουράτ Ικιντζί. Το σύστημα παρουσιάστηκε μόλις πριν από επτά μήνες, τον Ιούλιο του 2025, στη διεθνή έκθεση αμυντικού υλικού IDEF στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που δείχνει την ταχύτητα με την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να ωριμάσει τις νέες της δυνατότητες.

Ο Tayfun αποτελεί οικογένεια βαλλιστικών πυραύλων διαφορετικών διαστάσεων και επιδόσεων, με τον Tayfun Block 4 να είναι η μεγαλύτερη και ισχυρότερη μέχρι στιγμής εκδοχή. Αν και τα επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά του Block 4 δεν έχουν ανακοινωθεί, εκτιμάται ότι πρόκειται για πύραυλο μήκους περίπου 10 μέτρων, με βάρος γύρω στους 7,2 τόνους και πιθανή εμβέλεια μεταξύ 2.000 και 3.000 χιλιομέτρων. Αυτές οι εκτιμήσεις συνδέονται και με δήλωση του προέδρου της Τουρκίας τον Ιανουάριο του 2025, ο οποίος είχε μιλήσει για ανάπτυξη βαλλιστικού πυραύλου 2.000 χλμ και αύξηση του αριθμού πυραύλων εμβέλειας 800 χλμ.

Πύραυλος Tayfun: Από τις δοκιμές στην αποτροπή

Η γνωστή, μικρότερη έκδοση του πυραύλου Tayfun έχει μήκος 6,5 μέτρων, βάρος 2,3 τόνων και δηλωμένη εμβέλεια «άνω των 280 χλμ». Ωστόσο, κατά δοκιμή τον Οκτώβριο του 2022, ο πύραυλος πέταξε σε απόσταση 560 χιλιομέτρων, στοιχείο που υποδηλώνει ότι οι πραγματικές του δυνατότητες είναι σημαντικά μεγαλύτερες από τις επίσημα ανακοινωμένες. Στο τουρκικό δόγμα, οι εκδόσεις με εμβέλεια περί τα 800 χλμ θεωρείται πως αντιπροσωπεύουν τις νεότερες, «νεαρότερες» διαμορφώσεις της οικογένειας Tayfun, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμη πλήρως δημοσιοποιημένα στοιχεία.

Παρότι ο Tayfun Block 4 προβάλλεται ως υποψήφιος πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς, τα πάντα παραμένουν σε επίπεδο εκτιμήσεων, καθώς η Άγκυρα δεν έχει αποκαλύψει επισήμως την πλήρη εικόνα των επιδόσεων ούτε τη δομή της οικογένειας Tayfun. Είναι πάντως γνωστό ότι η σειρά Tayfun εξελίσσεται πάνω στην βάση του παλαιότερου βαλλιστικού πυραύλου Bora, τον οποίο η Τουρκία αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια. Η σταδιακή μετάβαση από τον Bora στους πιο προηγμένους Tayfun εντάσσεται στη στρατηγική της Τουρκίας για ανάπτυξη αυτόνομων, εγχώριων λύσεων μακρού πλήγματος.

Τουρκία και πύραυλος Tayfun: Γεωπολιτικά μηνύματα

Η είσοδος του Tayfun Block 4 σε σειριακή παραγωγή στέλνει σαφές μήνυμα ότι η Τουρκία επιδιώκει να εδραιωθεί ως περιφερειακή δύναμη με δυνατότητα πλήγματος σε βάθος χιλιάδων χιλιομέτρων. Εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτιμώμενη εμβέλεια 2.000–3.000 χλμ, ο τουρκικός πύραυλος θα μπορούσε να καλύπτει ένα τεράστιο γεωγραφικό τόξο, μεταβάλλοντας τους στρατηγικούς υπολογισμούς σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Ταυτόχρονα, η έλλειψη επίσημων στοιχείων δίνει περιθώριο στην Άγκυρα να αξιοποιεί την αβεβαιότητα ως μέρος της αποτρεπτικής της στρατηγικής, κρατώντας αντιπάλους και συμμάχους σε κατάσταση υπολογισμού «χειρότερου σεναρίου».

Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα Tayfun επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία δεν περιορίζεται πλέον σε ρόλο απλού χρήστη δυτικών οπλικών συστημάτων, αλλά μετασχηματίζεται σε παραγωγό, εξαγωγέα και διαμορφωτή τεχνολογικών τάσεων στη βαλλιστική τεχνολογία. Η μετάβαση του Tayfun Block 4 από τις δοκιμαστικές εκτοξεύσεις στη γραμμή παραγωγής το 2026 θα είναι κρίσιμο τεστ για την αξιοπιστία, τη μαζικότητα και την επιχειρησιακή του ένταξη στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.