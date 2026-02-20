Μετά το περιστατικό του Πρεστιάνι με τον Βινίσιους, στον αγώνα της Μπενφίκα με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, στη Λισαβόνα, η FIFA φαίνεται πως εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε παίκτες που καλύπτουν το στόμα τους,

Συγκεκριμένα, ο Βινίσιους ισχυρίστηκε ότι ο Τζανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα έκανε ένα ρατσιστικό σχόλιο εναντίον του, ότι τον είπε «μαϊμού», προκαλώντας δεκάλεπτη διακοπή και υποχρεώνοντας την UEFA να ανακοινώσει την έναρξη έρευνας για το περιστατικό.

Ο Αργεντινός μέσος Τζανλούκα Πρεστιάνι, ο οποίος από την πλευρά του αρνήθηκε ότι εξέφρασε προσβολές, κάλυπτε το στόμα του με τη φανέλα του, μια ενέργεια που εμπόδισε την ανάγνωση των χειλιών και την άμεση επαλήθευση των γεγονότων.

Έτσι μετά το περιστατικό, ομάδα πρώην ποδοσφαιριστών με δεσμούς με τη FIFA εργάζεται πάνω σε μια πρόταση για την επιβολή κυρώσεων σε αθλητές που καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο γήπεδο.

Οι ποδοσφαιριστές συχνά καλύπτουν το στόμα τους με τα χέρια τους η ανεβάζοντας τη φανέλα τους για να το καλύψουν, κατά τη διάρκεια των αγώνων, κυρίως για να αποφύγουν την ανάγνωση των χειλιών τους από τις κάμερες ή τους αντιπάλους όταν συνομιλούν.