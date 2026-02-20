Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει επίσημα τον πιο σκοτεινό φάκελο της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας: τα UFO. Με ανάρτησή του στα social media ανακοίνωσε ότι δίνει εντολή στον υπουργό Άμυνας και στις αρμόδιες υπηρεσίες να ξεκινήσουν τη διαδικασία αποδέσμευσης κυβερνητικών αρχείων για την «εξωγήινη και εξωδιαστημική ζωή», τα «άγνωστης ταυτότητας εναέρια φαινόμενα» και τα «άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα», καθώς και «κάθε άλλη πληροφορία» που σχετίζεται με αυτά τα «εξαιρετικά περίπλοκα αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντα και σημαντικά ζητήματα».

Η κίνηση του Τραμπ έρχεται σε μια συγκυρία ανανεωμένου ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης για τα UFO, μετά τις δηλώσεις του Μπαράκ Ομπάμα σε podcast ότι «είναι πραγματικά, αλλά δεν τους έχω δει», φράση που λειτούργησε σαν σπίθα σε ένα ήδη φορτισμένο πεδίο θεωριών συνωμοσίας και προσδοκιών για «αποκάλυψη» κυβερνητικών μυστικών. Η αναφορά του Ομπάμα δημιούργησε διαδικτυακή θύελλα, αναγκάζοντάς τον να επανέλθει διευκρινίζοντας πως μιλούσε με στατιστικούς όρους για το ενδεχόμενο ζωής στο σύμπαν, ότι οι αποστάσεις μεταξύ ηλιακών συστημάτων καθιστούν «χαμηλές» τις πιθανότητες επίσκεψης στη Γη και ότι όσο ήταν πρόεδρος δεν είδε κανένα στοιχείο ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο.

Τραμπ, UFO και «διαρροή» απορρήτων

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να μετατρέψει τη συζήτηση για τα UFO σε πολιτική σύγκρουση με τον προκάτοχό του. Ρωτήθηκε για τα σχόλια Ομπάμα κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Τζόρτζια για ομιλία για την οικονομία και κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο ότι αποκάλυψε διαβαθμισμένες πληροφορίες: «Δεν ξέρω αν είναι πραγματικά ή όχι. Μπορώ να σας πω όμως ότι έδωσε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Δεν επιτρέπεται να το κάνει αυτό – έκανε μεγάλο λάθος. Πήρε κάτι που ήταν σε διαβαθμισμένες πληροφορίες», είπε, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία γύρω από ένα θέμα που ούτως ή άλλως τροφοδοτεί καχυποψία και σενάρια.

Η «αποκάλυψη» των αρχείων UFO από τον Τραμπ

Το διάταγμα που προανήγγειλε ο Τραμπ, με αιτιολογία το «τεράστιο ενδιαφέρον» της κοινής γνώμης, φιλοδοξεί να ανοίξει τα κυβερνητικά συρτάρια για την παρουσία άγνωστων εναέριων φαινομένων και την πιθανότητα εξωγήινης ζωής, θεσμοθετώντας ένα είδος «διαφάνειας» σε ένα πεδίο που παραδοσιακά καλύπτεται από μυστικότητα και στρατιωτικά πρωτόκολλα. Το αν η αποδέσμευση θα φέρει πράγματι αποκαλύψεις ή θα περιοριστεί σε τεχνικές αναφορές και ήδη γνωστά περιστατικά, μένει να φανεί – ωστόσο, μόνο η υπόσχεση «ανοίγματος» των φακέλων αποτελεί ήδη πολιτικό εργαλείο για τον Τραμπ σε μια εποχή που η δυσπιστία απέναντι στο «βαθύ κράτος» και στις υπηρεσίες πληροφοριών βρίσκεται στο κόκκινο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Στο παρασκήνιο, η συζήτηση για τα UFO λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής δημοσιότητας για έναν πρόεδρο που γνωρίζει πώς να κεφαλαιοποιεί τα πιο «viral» θέματα του δημόσιου λόγου. Από την μια πλευρά, δείχνει να απαντά στο αίτημα μέρους της βάσης του για «αλήθεια» και λογοδοσία, από την άλλη προσφέρει ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης με τον Ομπάμα, τον οποίο παρουσιάζει ως κάποιον που «ξέρει περισσότερα» απ’ όσα παραδέχεται δημόσια. Έτσι, τα UFO μετατρέπονται από αντικείμενο επιστημονικής περιέργειας σε εργαλείο πολιτικής πόλωσης και επικοινωνιακής κυριαρχίας, με τον Τραμπ στο επίκεντρο.