​Η πολιτική σκηνή στη Γαλλία βρίσκεται σε νέα φάση πόλωσης, με την ακροδεξιά να επιχειρεί να μετατρέψει τη δολοφονία του 23χρονου ακτιβιστή Κεντέν Ντερανκ σε ορόσημο-σύμβολο, ανάλογο με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ. Το Εθνικό Ράλι παρουσιάζει τον εαυτό του ως θύμα μιας ολοένα και πιο ριζοσπαστικοποιημένης Αριστεράς, ενόψει των κρίσιμων δημοτικών εκλογών που θα λειτουργήσουν ως βαρόμετρο για την προεδρική μάχη του 2027.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Ντερανκ υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από συμπλοκή κοντά σε πανεπιστήμιο της Λιόν, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση της ευρωβουλεύτριας Ριμά Χασάν, στελέχους της ριζοσπαστικής Αριστεράς της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI). Το φεμινιστικό ακροδεξιό Collectif Nemesis υποστηρίζει ότι ο νεαρός παρείχε περιφρούρηση σε διαμαρτυρία τους κατά της Χασάν και του κόμματός της, ενώ η εισαγγελία έχει θέσει υπό επίσημη έρευνα συνολικά επτά άτομα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια.

Γαλλία και ακροδεξιά: Από το «σοκ» στη στρατηγική θυματοποίησης

Ο πρόεδρος του Εθνικού Ράλι, Ζορντάν Μπαρντελά, παρομοίασε δημόσια το περιστατικό με τρομοκρατική ενέργεια, υιοθετώντας τη ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη δολοφονία του Κερκ. «Όταν μια οργάνωση χρησιμοποιεί τον τρόμο για να επιβάλει την ιδεολογία της, πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια αυστηρότητα όπως οι τρομοκρατικές ομάδες», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να εντάξει την υπόθεση σε ένα αφήγημα «ιδεολογικού πολέμου» με την άκρα Αριστερά.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Μαρίν Μαρέσαλ, ανιψιά της Μαρίν Λεπέν, η οποία ζητά συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη «βία της άκρας Αριστεράς στην Ευρώπη που απειλεί τις δημοκρατίες μας». Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε τον «σοκ» της μέσω X, κατηγορώντας τον «αριστερό εξτρεμισμό» και ένα «κλίμα ιδεολογικού μίσους» που διαχέεται σε πολλές χώρες, προκαλώντας νέο γύρο αντιπαράθεσης με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μακρόν και ο πρωθυπουργός του, Σεμπαστιέν Λεκορνί, κάλεσαν την Ανυπότακτη Γαλλία να «καθαρίσει το σπίτι της», πιέζοντας πολιτικά την πιο ριζοσπαστική πτέρυγα της Αριστεράς. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Παιδείας Φιλίπ Μπατίστ ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει περιορισμό των πολιτικών εκδηλώσεων στα πανεπιστήμια όταν οι αρχές θεωρούν ότι μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις, εξέλιξη που τροφοδοτεί φόβους για «λογοκρισία» στους ακαδημαϊκούς χώρους.

Γαλλία, ακροδεξιά και ιστορική μνήμη της πολιτικής βίας

Παρά την εικόνα μιας χώρας που βυθίζεται σε έναν νέο κύκλο «αριστερής βίας», τα ιστορικά δεδομένα επιμένουν στο αντίθετο: μελέτη του 2021 κατέγραψε ότι από τις 43 ανθρωποκτονίες με ιδεολογικό κίνητρο στην περίοδο 1986-2014, μόλις τέσσερις αποδίδονται σε ακροαριστερούς δράστες. Η κοινωνιολόγος Ιζαμπέλ Σομιέ, που υπογράφει την έρευνα, επισημαίνει ότι οι πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις έχουν διπλασιαστεί από το 2017, με την πλειονότητα να προέρχεται από την άκρα δεξιά, ενώ αν επιβεβαιωθεί ότι ο Ντερανκ στοχοποιήθηκε για τις πολιτικές του απόψεις από αντιφασιστική ομάδα, θα είναι το πρώτο θύμα αριστερής βίας από τη δεκαετία του 1980.

Η Ανυπότακτη Γαλλία καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, διαψεύδοντας οποιαδήποτε εμπλοκή της και υπογραμμίζοντας ότι η έκκλησή της για «πολιτική επανάσταση» παραμένει μη βίαιη. Ο βουλευτής Ραφαέλ Αρνό, ο οποίος είχε συνιδρύσει την πλέον διαλυμένη αντιφασιστική οργάνωση Young Guard, μίλησε για «φρίκη και αηδία» μετά τον θάνατο του Ντερανκ και ανακοίνωσε ότι κινείται για τη λύση της σύμβασης του συνεργάτη του που φέρεται να μετείχε στη συμπλοκή.

Σε εκλογικό επίπεδο, το τραγικό γεγονός δεν φαίνεται, προς το παρόν, να ανατρέπει τους συσχετισμούς: σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που επικαλούνται γαλλικά μέσα, η Ανυπότακτη Γαλλία δεν αναμενόταν να κερδίσει τη δημαρχία της Λιόν και οι επιδόσεις της δεν καταγράφουν σημαντικές μεταβολές μετά τον θάνατο του Ντερανκ. Το πραγματικό τεστ θα δοθεί σε άλλους δήμους όπου η ριζοσπαστική Αριστερά έχει περισσότερες πιθανότητες και όπου η ακροδεξιά θα επιχειρήσει να κεφαλαιοποιήσει ένα αφήγημα «θύματος» της πολιτικής βίας.

Γαλλία – ακροδεξιά: Η σύγκρουση για τα πανεπιστήμια και τον δημόσιο χώρο

Η υπόθεση έχει ήδη επεκταθεί σε μάχη για τον έλεγχο του δημόσιου χώρου και των πανεπιστημίων στη Γαλλία. Η Ανυπότακτη Γαλλία επικαλείται την δολοφονία του Κερκ ως προειδοποίηση για έναν πιθανό «τρομολάγνο» αυταρχισμό στα πανεπιστήμια, ενώ η κυβέρνηση προβάλλει την ανάγκη για ασφάλεια και αποτροπή συγκρούσεων, σύμφωνα με το Politico.

Ο δήμαρχος της Λιόν, Γκρεγκορί Ντουσέ, εμφανίζεται αντίθετος με τη διεξαγωγή πορείας στη μνήμη του Ντερανκ, φοβούμενος ότι μπορεί να πυροδοτήσει νέο κύκλο βίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ακροδεξιά επιδιώκει να συγκροτήσει ένα «γαλλικό Κερκ-μομέντ», ένα συναισθηματικό σημείο αναφοράς που θα τροφοδοτήσει την εκλογική της δυναμική και θα τη νομιμοποιήσει ως υποτιθέμενο ανάχωμα απέναντι στην «ιδεολογική τρομοκρατία» της Αριστεράς.