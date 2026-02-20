Πρόστιμο 50.000 λιρών θα πληρώσει η Κρίσταλ Πάλας για την ενέργεια των οπαδών της να αναρτήσουν πανό κατά του ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το περιστατικό είχε λάβει χώρα στο «Σέλχαρστ Παρκ» τον περασμένο Αύγουστο στον αγώνα των δύο ομάδων για την Premier League.

Το παιχνίδι αυτό ήταν το πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων από τότε που η Κρίσταλ Πάλας υποβιβάστηκε από το Europa League στο Conference League για παραβίαση των κανόνων πολυιδιοκτησίας της UEFA και η Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε τη θέση της στη διοργάνωση.

Η αγγλική Ομοσπονδία στην ανακοίνωση της επιβολής προστίμου στην Κρίσταλ Πάλας, αναφέρει ότι «δεν κατάφερε να διασφαλίσει ότι οι θεατές ή και οι οπαδοί δεν θα συμπεριφέρονταν με ακατάλληλο, προσβλητικό, υβριστικό, προσβλητικό ή/και προκλητικό τρόπο σε αυτόν τον αγώνα».