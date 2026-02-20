Την προσεχή Κυριακή 22 Φεβρουαρίου θα πέσει η αυλαία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που διεξάγονται σε Μιλάνο-Κορτίνα με την τελετή λήξης που θα πραγματοποιηθεί στην Αρένα της Βερόνα.

Στην τελετή την Ελληνική αποστολή θα εκπροσωπήσει η Μαρία-Ελένη Τσιόβολου, η οποία θα έχει την τιμή να κρατήσει τη σημαία της Ελλάδας, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η ΕΟΕ.

Η επιλογή της αθλήτριας από τον Βόλο αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας, της αφοσίωσης και της αγωνιστικής της πορείας, ενώ είναι ταυτόχρονα μια ιδιαίτερη τιμή για την ίδια και για την Ελληνική ομάδα συνολικά.

Η Τσιόβολου συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο αγώνισμα Γιγαντιαία τεχνική κατάβαση (Run 1&2) και τερμάτισε στην 53η θέση σε 76 αθλήτριες με χρόνο 2:41.91. Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αναφέρει:

«Η Μαρία Ελένη Τσιόβολου θα είναι σημαιοφόρος για την Ελλάδα στην Τελετή Λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στην Αρένα της Βερόνα. Συγχαρητήρια Μαρία Ελένη».