Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι τρεις από αυτούς από χιονοστιβάδες, στην Αυστρία, η οποία πλήττεται από σφοδρές χιονοπτώσεις που προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μεταφορές, καθώς έκλεισαν τμήματα αυτοκινητοδρόμων και διακόπηκαν προσωρινά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Βιέννης.

Τρεις σκιέρ σκοτώθηκαν στο Τυρόλο από χιονοστιβάδες που προκάλεσαν οι χιονοπτώσεις των τελευταίων ημερών, ενώ ένας 53χρονος άνδρας καταπλακώθηκε από ένα εκχιονιστικό μηχάνημα στη σκάλα ενός συγκροτήματος κατοικιών στο Λιντς. Στο Νάουντερς του Τυρόλου, ένας Γερμανός σκιέρ παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα και σκοτώθηκε, ενώ ο 16χρονος γιος του τραυματίστηκε σοβαρά. Στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Άντον δύο άνθρωποι καταπλακώθηκαν από μια «γιγαντιαία» χιονοστιβάδα, σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο του Τυρόλου.

Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες πρόβλεψης χιονοστιβάδων ζήτησαν από τους λάτρεις των χειμερινών σπορ να αποφεύγουν να βγαίνουν εκτός πίστας υπό αυτές τις συνθήκες. Από την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου 18 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από χιονοστιβάδες στην Αυστρία. Την τελευταία εβδομάδα οι υπηρεσίες διάσωσης χρειάστηκε να επέμβουν περίπου 200 φορές για να σώσουν ανθρώπους που καταπλακώθηκαν από τα χιόνια.

Από χθες έχουν πέσει στην Αυστρία περίπου 40 εκατοστά χιονιού. Στη Βιέννη, οι πτήσεις που είχαν διακοπεί το πρωί ξανάρχισαν το απόγευμα. Κλειστός για πολλές ώρες παρέμεινε ο περιφερειακός δρόμος της πρωτεύουσας (Α21) ενώ και άλλοι οδικοί άξονες ήταν αδιάβατοι λόγω του χιονιού, των φορτηγών που είχαν ακινητοποιηθεί και της μειωμένης ορατότητας.



Διακοπές ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της νότιας και ανατολικής Αυστρίας, κυρίως στη Στυρία, όπου 30.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Χωρίς ηλεκτρικό είναι και περίπου 40.000 νοικοκυριά στη γειτονική Σλοβενία που αντιμετωπίζει επίσης ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, στο βορειοανατολικό τμήμα της, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.