Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον τελικό του Κυπέλλου μπάσκετ στο Ηράκλειο της Κρήτης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Ο Σέρβος σέντερ στον ημιτελικό με το Μαρούσι υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, ωστόσο δεν ήθελε να χάσει τον τελικό και ζήτησε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα και το ιατρικό επιτελείο να του επιτραπεί να αγωνιστεί στο αυριανό ματς.

Έτσι η ΚΑΕ Ολυμπιακός παρήγγειλε και ήρθε ειδικός νάρθηκας με τον οποίο έκανε προπόνηση για να δοκιμάσει το χέρι του αν πονάει. Ο Μιλουτίνοφ θα παίξει στον τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια θα μείνει εκτός δράσης για τρεις εβδομάδες.

Όσον αφορά στον Ταϊρίκ Τζόουνς θα ξεκαθαρίσει αύριο το πρωί αν θα τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό.