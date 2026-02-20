Ένα εκτεταμένο μέτωπο κυκλοφοριακής συμφόρησης καταγράφηκε από drone κατά την έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας το βράδυ της Παρασκευής.

Η αυξημένη ροή οχημάτων, σε συνδυασμό με τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις από το «90» έως το Ακραίφνιο.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Παράλληλα με τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην Πάτρα για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, αυξημένη ήταν και η κίνηση προς τη Λαμία ενόψει της Καθαράς Δευτέρας. Στο ύψος της γέφυρας Ακραιφνίου, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω μίας λωρίδας, σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα την πολύωρη αναμονή των οδηγών.