Η επέλαση της κακοκαιρίας στην Αττική βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στοιχεία από το δίκτυο σταθμών του Meteo να φανερώνουν την ένταση των φαινομένων.

Λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ, η κατάσταση στις περισσότερες περιοχές του νομού παραπέμπει σε έντονα καιρικά φαινόμενα, με τον Βύρωνα να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, καταγράφοντας ρυθμούς βροχόπτωσης που αγγίζουν τα 105.60 mm/hr.

Οι περιοχές που δέχονται το μεγαλύτερο «χτύπημα»

Η κατανομή της βροχής δείχνει ότι η καταιγίδα πλήττει με ιδιαίτερη σφοδρότητα τον κεντρικό και βόρειο τομέα, καθώς και την ανατολική Αττική. Στο Γκάζι, η ένταση έφτασε τα 88.00 mm/hr, ενώ στο Τατόι η μέτρηση άγγιξε τα 85.40 mm/hr, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό της ισχυρής βροχής.

Ενδεικτικά, οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ένταση φαινομένων αυτή την ώρα:

Βύρωνας: 105.60 mm/hr (Καταρρακτώδης)

105.60 mm/hr (Καταρρακτώδης) Αθήνα-Γκάζι: 88.00 mm/hr (Ισχυρή)

88.00 mm/hr (Ισχυρή) Τατόι: 85.40 mm/hr (Ισχυρή)

85.40 mm/hr (Ισχυρή) Αμπελόκηποι: 77.40 mm/hr (Ισχυρή)

77.40 mm/hr (Ισχυρή) Μαλακάσα: 75.20 mm/hr (Ισχυρή)

75.20 mm/hr (Ισχυρή) Βαρυμπόμπη: 71.60 mm/hr (Ισχυρή)

71.60 mm/hr (Ισχυρή) Υμηττός-Δάφνη: 63.20 mm/hr (Ισχυρή)

Προβλήματα στους δρόμους και ολισθηρότητα

Η ραγδαιότητα των φαινομένων σε περιοχές όπως το Ψυχικό (61.60 mm/hr) και η Κάντζα (50.60 mm/hr) καθιστά την κίνηση των οχημάτων εξαιρετικά δυσχερή. Την ίδια στιγμή, στα βόρεια προάστια, η Εκάλη και η Κηφισιά δέχονται σημαντικούς όγκους νερού, με τις μετρήσεις να κυμαίνονται από 28 έως σχεδόν 50 mm/hr.

Αντίθετα, στα νοτιοδυτικά και σε τμήματα της παραλιακής, όπως η Ελευσίνα, το Πέραμα και το λιμάνι του Πειραιά, η βροχή παραμένει σε επίπεδα ασθενούς έντασης (από 4.8 έως 5.4 mm/hr), δείχνοντας ότι το κύριο μέτωπο της καταιγίδας κινείται κατά μήκος του ορεινού άξονα της Πάρνηθας και του Υμηττού.