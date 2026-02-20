Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραχωρεί έκτακτη συνέντευξη Τύπου, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομους τους περισσότερους από τους δασμούς που είχε επιβάλει, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμος IEEPA του 1977, που προοριζόταν για εργαλεία οικονομικής παρέμβασης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν δίνει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την εξουσία να επιβάλλει δασμούς τόσο μεγάλης κλίμακας. Στην πράξη, η απόφαση χαράσσει ένα όριο ανάμεσα στην εκτελεστική εξουσία και την αρμοδιότητα του Κογκρέσου να αποφασίζει για φόρους και δασμούς.

Για τη διεθνή οικονομία, η σημασία δεν είναι μόνο νομική καθώς οι δασμοί, όταν εφαρμόζονται οριζόντια και χωρίς προβλεψιμότητα, μετατρέπονται σε σοκ για τις αλυσίδες εφοδιασμού που συνδέονται με την αμερικανική αγορά, από την αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης μέχρι τους ασιατικούς προμηθευτές ενδιάμεσων αγαθών. Με την απόφαση, αφαιρείται το πιο ξαφνικό εργαλείο επιβολής γενικευμένων δασμών, άρα μειώνεται ένα κομμάτι αβεβαιότητας που είχε περάσει σε επενδυτικές αποφάσεις, στα συμβόλαια των μεταφορών αλλά και στις τιμές προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια πρωινού στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή το πρωί, ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπή», προσθέτοντας ότι «διαθέτει σχέδιο έκτακτης ανάγκης». Ο πρόεδρος Τραμπ σχολίασε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακύρωσε τους δασμούς του κατά τη διάρκεια του πρωινού με κυβερνήτες στον Λευκό Οίκο σήμερα το πρωί, χαρακτηρίζοντάς την «αίσχος»