Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε την Παρασκευή τα περισσότερα από τα δασμολογικά μέτρα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μια απόφαση που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την χαρακτηριστική οικονομική πολιτική του και αντιπροσωπεύει μια οδυνηρή πολιτική ήττα.

Αυτή η απόφαση αφορά τους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως «αμοιβαίοι» από τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως όχι εκείνους που εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς δραστηριότητας, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία ή τον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Η απόφαση αναμένεται να έχει ευρείες επιπτώσεις, επηρεάζοντας το παγκόσμιο εμπόριο, τους καταναλωτές, τις εταιρείες, τον πληθωρισμό και τα πορτοφόλια όλων των Αμερικανών.

Τραμπ: Ντροπή!

Στην πρώτη του αντίδραση, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «ντροπή» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι υπερέβη τις αρμοδιότητές του επιβάλλοντας εκτεταμένους παγκόσμιους δασμούς, σύμφωνα με το CNN.

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια του πρωινού που παρέθεσε στον Λευκό Οίκο για τους κυβερνήτες

Είπε στους παριστάμενους ότι έχει στο μυαλό του ένα εναλλακτικό σχέδιο, σύμφωνα με ένα από τα πρόσωπα που ήταν παρόντα. Το πρωινό με τους κυβερνήτες έχει πλέον ολοκληρωθεί, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Πρώτη αντίδραση ΕΕ: «Το μελετάμε»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλύει προσεκτικά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει τους εκτεταμένους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους χαμηλούς δασμούς, δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος της ΕΕ.

«Λαμβάνουμε υπόψη την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και την αναλύουμε προσεκτικά. Παραμένουμε σε στενή επαφή με την αμερικανική κυβέρνηση, καθώς επιδιώκουμε να διευκρινίσουμε τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει σε απάντηση στην απόφαση αυτή», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Οι επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού εξαρτώνται από τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των εμπορικών σχέσεων. Συνεπώς, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους χαμηλούς δασμούς και να εργαζόμαστε για τη μείωση τους», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά των δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σηματοδότησε μια στροφή από μια σειρά νικών του Προέδρου στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, οι δικαστές αποφάνθηκαν συντριπτικά υπέρ του Τραμπ σε προσωρινές αποφάσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για να απαγορεύσει στους τρανσέξουαλ στρατιώτες να υπηρετούν στο στρατό, να δώσει στην Υπηρεσία DOGE των ΗΠΑ πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και να μειώσει σημαντικά το Υπουργείο Παιδείας, καθώς εξελίσσονται οι νομικές προσφυγές.

Ωστόσο, υπήρξαν και κάποιες αποτυχίες για την κυβέρνηση. Τον περασμένο μήνα, οι δικαστές εμπόδισαν τον Τραμπ να αποστείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, ένα σημαντικό πλήγμα για τον πρόεδρο, ο οποίος είχε διεκδικήσει την απόλυτη εξουσία να χρησιμοποιεί την Εθνοφρουρά.

Άλλα ζητήματα που εξετάζουν οι δικαστές σε σχέση με την ατζέντα του προέδρου περιλαμβάνουν το αν θα ανοίξουν τον δρόμο για τον Τραμπ να απολύσει τους επικεφαλής ανεξάρτητων οργανισμών χωρίς αιτία, κάτι που θα ήταν μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στη δομή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης εδώ και δεκαετίες.

Τον Ιανουάριο, το δικαστήριο εξέτασε μια υπόθεση που αφορούσε την προσπάθεια του Τραμπ να υπονομεύσει την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Ο Τραμπ προσπάθησε να απολύσει την κυβερνήτη της Fed, Λίσα Κουκ. Η απόφαση να του επιτραπεί να την απολύσει από το διοικητικό συμβούλιο της Fed θα του επέτρεπε να αναδιαμορφώσει τον ισχυρό οργανισμό που καθορίζει τα επιτόκια και καθοδηγεί την οικονομία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε προσωρινά στην Κουκ να παραμείνει στη θέση της.