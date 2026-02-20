Ενώ ο πλανήτης περιμένει τη δημοσιοποίηση των απόρρητων εγγράφων για την εξωγήινη ζωή, η Area 51 φαίνεται πως ήδη «κινείται».

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, τα ραντάρ κατέγραψαν μια πτήση που δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη: ένα λευκό Boeing 737-600 με τη χαρακτηριστική κόκκινη ρίγα, γνωστό ως «Janet», απογειώθηκε από το Λας Βέγκας με προορισμό την καρδιά της πιο απόρρητης στρατιωτικής βάσης στον κόσμο στη Νεβάδα.

Το δρομολόγιο των 04:06 π.μ. προς το Tonopah

Η πτήση πραγματοποιήθηκε στις 4:06 π.μ. (ώρα Ειρηνικού), κατευθυνόμενη προς το Tonopah Test Range, μια τοποθεσία που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του συμπλέγματος Nellis στη Νεβάδα.

Η συγκεκριμένη περιοχή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη δοκιμή μυστικών αεροσκαφών και υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων, όμως η χρονική στιγμή της εμφάνισής του – μόλις λίγες ώρες μετά την επίσημη εντολή του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πιτ Χέγκσεθ- γεννά ερωτήματα για το αν πρόκειται για μια προγραμματισμένη μεταφορά προσωπικού ή για κάτι πολύ πιο κρίσιμο.

Τα αεροσκάφη της γραμμής «Janet» αποτελούν το μοναδικό μέσο πρόσβασης στη βάση, καθώς η Area 51 είναι πλήρως αποκλεισμένη για συμβατικά οχήματα. Η ύπαρξη ενός διαδρόμου προσγείωσης 12.000 ποδιών επιτρέπει σε αυτά τα τζετ να επιχειρούν κάτω από συνθήκες απόλυτης ασφάλειας, μεταφέροντας ανθρώπους και υλικό που παραμένουν επί δεκαετίες στο σκοτάδι.

Η «απάντηση» της βάσης στις ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου

Η κινητικότητα αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η κόντρα για τα UAP (Άγνωστης Ταυτότητας Εναέρια Φαινόμενα) έχει πάρει προσωπικές διαστάσεις μεταξύ Τραμπ και Ομπάμα. Ο νυν πρόεδρος, αφού επέκρινε τον προκάτοχό του για τις δηλώσεις του περί «αληθινών εξωγήινων», ξεκαθάρισε πως η διαδικασία εντοπισμού και αποδέσμευσης των αρχείων ξεκινά άμεσα.

«Με βάση το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί, θα δώσω εντολή στον Υπουργό Πολέμου… να ξεκινήσει τη διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με εξωγήινη και εξωπλανητική ζωή»

Η δήλωση αυτή, που έγινε το βράδυ της Πέμπτης στο Truth Social, φαίνεται πως έθεσε σε συναγερμό τις υπηρεσίες στην έρημο της Νεβάδα. Αν και η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει πως η βάση εξυπηρετεί μόνο τη δοκιμή στρατιωτικών αεροσκαφών, η πτήση της Παρασκευής ενισχύει τις εικασίες ότι η Area 51 προετοιμάζεται για τις αποκαλύψεις που έρχονται, ή ίσως, για την «απομάκρυνση» στοιχείων πριν οι φάκελοι φτάσουν στο φως της δημοσιότητας.