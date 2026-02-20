Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία κινείται κόντρα στο θετικό κλίμα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση στήριγμα στην αγορά παρέχουν οι μετοχές της Viohalco, της ΔΕΗ και της Jumbo.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00 διαμορφώνεται στις 2.265,64 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,44%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.260,28 μονάδες (-0,68%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 106,48 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+1,90%), της Jumbo (+1,46%), της ΔΕΗ (+1,15%) και του ΟΠΑΠ (+0,81%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-2,78%), της Σαράντης (-2,77%), της Εθνικής (-1,77%) και του ΟΤΕ (-1,70%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 4.663.554 και 3.574.150 μετοχές, αντιστοίχως.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 17,25 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 14,12 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 42 μετοχές, 56 πτωτικά και 19 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: YKNOT (+20,78%) και Χαϊδεμένος (+5,96%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Minerva (-7,40%) και Προοδευτική (-4,95%).