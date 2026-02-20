Αναστάτωση αυτή την ώρα στις κεντρικές συνοικίες του Παρισιού, καθώς οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στην εκκένωση εμβληματικών κτιρίων και πολυσύχναστων σημείων.

Η απόφαση ελήφθη μετά από μια μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που προειδοποιούσαν για την ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών σε διάφορες τοποθεσίες της πόλης.

Στο στόχαστρο ο σταθμός Μοντπαρνάς και το Πανεπιστήμιο

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία έδωσε εντολή να αδειάσουν άμεσα ο σιδηροδρομικός σταθμός και ο Πύργος Μοντπαρνάς, προκειμένου να διεξαχθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις ειδικές μονάδες. Το Μοντπαρνάς είναι ένας πύργος 56 ορόφων απο το οποίο οι τουρίστες βλέπουν την πόλη του Παρισίου.

Αντίστοιχη κινητοποίηση καταγράφεται και στο κτίριο επιστημών του Πανεπιστημίου (Sciences Po), όπου φοιτητές και προσωπικό απομακρύνθηκαν από τις αίθουσες.

Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της γαλλικής αστυνομίας, η οποία έχει αποκλείσει την πρόσβαση στους γύρω δρόμους, προκαλώντας κυκλοφοριακή ασφυξία στο κέντρο.

🔴 INFO BFMTV

Plusieurs établissements à Paris en cours d'évacuation pour une levée de doute après le signalement d'un engin explosifhttps://t.co/FqDM8QkCQ3 — BFM (@BFMTV) February 20, 2026

Η κατάσταση στον Πύργο του Άιφελ

Παρά τον γενικευμένο συναγερμό και το κύμα απειλών, ο Πύργος του Άιφελ παραμένει προς το παρόν σε λειτουργία. Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση λεπτό προς λεπτό και, παρά τις απειλές για βόμβα που έφτασαν σε άλλα σημεία, δεν έχει κριθεί αναγκαία η απομάκρυνση των τουριστών από το παγκοσμίου φήμης μνημείο.

Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν πλέον στην προέλευση των e-mails, καθώς το Παρίσι βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε αυξημένη ετοιμότητα για το ενδεχόμενο τρομοκρατικών ενεργειών.