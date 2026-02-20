Το νησί της Ύδρας όπως και η Πάτμος ήταν εξ ανέκαθεν τα «μπαλκόνια» της Ελλάδος, εκεί που σύχναζαν μέλη αριστοκρατικών οικογενειών της Ευρώπης, μεγιστάνες όπως ο Αγά Χαν, άνθρωποι του πνεύματος και της διανόησης, του επιχειρείν και αυτού που ονομάζουμε «old money».

Σε συνδυασμό με την ρυμοτομία, την αρχιτεκτονική και τις φιλότιμες προσπάθειες των Υδραίων, έχει αναγνωριστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ως το απόλυτο «σκηνικό» που θα αποτυπωθεί σε μια ταινία, και θα μείνει στην μνήμη τόσο των ανθρώπων όσο και της ιστορίας του κινηματογράφου. Επομένως η άφιξη του αστέρα Μπράντ Πιτ και τα γυρίσματα σε αυτόν τον κοσμοπολίτικο «βράχο» είναι απόλυτα δικαιολογημένα για μια ταινία ενός «Χ» βεληνεκούς.

Το θέμα που είχε να λύσει η παραγωγή της ταινίας του Μπράντ Πιτ

Όπως ήταν αναμενόμενο η διαμονή του χολιγουντιανού σταρ στο νησί, ήταν ένα από τα πρώτα θέματα που έπρεπε να επιλυθούν από πλευράς παραγωγής. Και φυσικά η κατοικία που θα επιλεγόταν για να καλύψει τις ανάγκες ενός σταρ διεθνούς βεληνεκούς. Ωστόσο, η Ύδρα διαθέτει υπέροχα αρχοντικά που έχουν αναπαλαιωθεί με σεβασμό από κραταιές οικογένειες. Ανάμεσα σε αυτούς η οικογένεια Ιωάννου, η εφοπλιστική οικογένεια Πολέμη, ενώ διαθέτει σπίτια όπως εκείνο του Αλέξη Μάρδα, που φιλοξένησαν κατά καιρούς από τους Beatles μέχρι την πρωταγωνίστρια της Δυναστείας την περιβόητη «Alexis» , Τζόαν Κόλινς, που ήταν αγαπημένη φίλη του «Magic Alex».

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ένα από τα σπίτια που ήδη χρησιμοποιεί η παραγωγή για την φιλοξενία του σταρ του Χόλιγουντ και που είναι σύμφωνο με τους κανόνες ασφαλείας, είναι και αυτό του διακεκριμένου παγκοσμίως στο χώρο της εσωτερικής διακόσμησης και αρχιτεκτονικής Τίνο Ζερβουδάκη.

Ποιους έχει φιλοξενήσει το σπίτι

Ένα σπίτι ουσιαστικά «κρεμασμένο» πάνω από το λιμάνι του νησιού με απίστευτη θέα και που για να φτάσει κανείς σε αυτό χρειάζεται ούτε λίγο ούτε πολύ να ανέβει 150 σκαλοπάτια. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύμπλεγμα κατοικιών καθώς ο διακεκριμένος Έλληνας αρχιτέκτονας αγόρασε μέσα στα χρόνια δυο ακόμη κατοικίες, εκτός του κεντρικού οικήματος, που με απόλυτο σεβασμό προσάρτησε με τα χρόνια. Οι κοινόχρηστοι χώροι όσο και οι ξενώνες του σπιτιού διαθέτουν έπιπλα μοναδικά στο είδος τους ενώ το στιλ που επικρατεί σε αυτό αποτελεί ένα «πάντρεμα» μοντέρνων και κλασικών μοναδικών κομματιών.

Ταυτόχρονα είναι και ένα σπίτι που έχει φιλοξενήσει τα προηγούμενα χρόνια εκλεκτούς καλεσμένους από όλο τον κόσμο, συνεργάτες του Έλληνα αρχιτέκτονα αλλά και καρδιακούς φίλους. Ανάμεσα τους, η Καρολίνα του Μονακό, ο Σπύρος Νιάρχος αλλά και τα παιδιά του, η κόρη του Φρανσουά Μιτεράν, Μαζαρίν Πινζό, και πολλοί ακόμη εκπρόσωποι του διεθνούς jet set.

Αν και ο διάσημος Έλληνας αρχιτέκτονας διαθέτει σπίτια στο Λος Άντζελες, την Νέα Υόρκη, το Παρίσι, σαλέ στην Ελβετία δίπλα σε εκείνο της Καρολίνας του Μονακό, αλλά και στην περιοχή του Κολωνακίου, δίπλα σε εκείνο της Λούλας Γουλανδρή, που υπήρξε για εκείνον μέντορας, όπως επίσης και έναν εκπληκτικό πύργο στο Σαιν Τρόπε που ανήκει στον επί χρόνια σύντροφο της ζωής του Louis Charles de Remusat, εκείνος θεωρεί το σπίτι της Ύδρας, ως το απόλυτο ησυχαστήριο του, που όπως έχει εκμυστηρευθεί σε καλούς του φίλους θα ήθελε για ένα μεγάλο διάστημα να διαμένει σε αυτό, στο μέλλον, όταν περιορίσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Η αγάπη του Τίνο Ζερβουδάκη για την Ύδρα

Η αγάπη του διακεκριμένου Έλληνα, που ξεκίνησε στην ηλικία των 13 χρόνων την εκπληκτική του πορεία, για την κατοικία αυτή στην Ύδρα ήταν τόσο μεγάλη που κάποια στιγμή διοργάνωσε και ένα μεγάλο πάρτι προκειμένου μαζί με φίλους να γιορτάσουν τα δέκα χρόνια που το έχει στην κατοχή του.

Ιδιαίτερα αθλητικός τύπος, χωρίς όμως υπερβολές, ο Τίνο Ζερβουδάκη, όποτε επισκέπτεται το νησί δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα να ανέβει και να κατέβει τα εκατόν πενήντα σκαλοπάτια που «χωρίζουν» το σπίτι από το λιμάνι, προκειμένου να πάει για ιστιοπλοΐα με το σκάφος του, το «Mabrouka», ένα ξύλινο σκάφος που είναι το «αδελφό» σκάφος αυτού που έχει στην κατοχή της η αγαπημένη του φίλη, Καρολίνα του Μονακό.

Η κατοικία του στο νησί της Ύδρας μάλιστα έχει συμπεριληφθεί από τον ίδιο και σε ένα συλλεκτικό λεύκωμα όπου παρουσιάζονται οι καλύτερες δουλειές ανά τον κόσμο και σίγουρα είναι πάρα πολλές. Αρκεί να αναφέρουμε πως ο Έλληνας εξ Αιγύπτου είχε αναλάβει αρχιτεκτονικά αλλά και από πλευράς διακόσμησης τη θαλαμηγό του Τζεφ Μπέζος της «Amazon».

Όσοι μάλιστα τον γνωρίζουν μιλούν για ένα πολύ προσγειωμένο και φιλικό άνθρωπο που ακόμη και τα καλοκαίρια είναι «στρατιώτης» με την εργασία του και αφιερώνει πολύ χρόνο σε αυτήν. Φροντίζει μάλιστα να ξυπνά πολύ νωρίς και να πραγματοποιεί διαδικτυακά μίτινγκ με τους συνεργάτες του από όλο τον κόσμο. Ενώ έχει βάλει ως στόχο του κάποτε να καταφέρει να μείνει σε αυτό το σπίτι, τουλάχιστον για έξι συνεχόμενους μήνες τον χρόνο.