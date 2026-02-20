Η εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ινδία βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, από τις 16 έως τις 19 Φεβρουαρίου. Μετά την πρόσκληση του Ινδού ομολόγου του, Ναυάρχου Dinesh K. Tripathi, οι δύο πλευρές εξέτασαν την πρόοδο της διμερούς συνεργασίας, η οποία έχει αποκτήσει νέα δυναμική μετά την επίσκεψη της ινδικής ηγεσίας στην Αθήνα το 2024.

Συναντήσεις κορυφής και διεθνής παρουσία στη Βισακαπατνάμ

Το πρόγραμμα του Αρχηγού ΓΕΝ περιλάμβανε ένα πυκνό δίκτυο επαφών με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Ο Αντιναύαρχος Κατάρας συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Άμυνας, Shri Rajesh Kumar Singh, καθώς και με τους Υπαρχηγούς του Στρατού Ξηράς και της Αεροπορίας της Ινδίας.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η μετάβασή του στην πόλη Βισακαπατνάμ, όπου εδρεύει η Ανατολική Ναυτική Διοίκηση. Εκεί, ο Έλληνας Αρχηγός συμμετείχε στο International Fleet Review 2026 (IFR), μια εντυπωσιακή διεθνή ναυτική επιθεώρηση παρουσία της Προέδρου της Ινδίας, Droupadi Murmu.

Παράλληλα, ο Αντιναύαρχος παρέστη στην έναρξη του διεθνούς συνεδρίου της άσκησης MILAN 2026. Η θεματική της φετινής διοργάνωσης ήταν:

«Οι Ενωμένοι Ωκεανοί: Ενδυνάμωση της Περιφερειακής Συνεργασίας για τη Διασφάλιση της Θαλάσσιας Ασφάλειας και την Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης»

Ανταλλαγή πληροφοριών και θαλάσσια ασφάλεια

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ανάγκη για περιφερειακή συνεργασία και η διασφάλιση των εμπορικών οδών. Ο Αρχηγός ΓΕΝ ξεναγήθηκε στο Πολυεθνικό Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας και Ανταλλαγής Πληροφοριών (Information Fusion Centre – Indian Ocean Region) στο Γκουρούγκραμ. Εκεί ενημερώθηκε αναλυτικά για τις δραστηριότητες του κέντρου, το οποίο παίζει κομβικό ρόλο στην επιτήρηση του Ινδικού Ωκεανού.

Η επίσκεψη ξεκίνησε με απόδοση τιμών στο Εθνικό Μνημείο Πολέμου (National War Memorial) στο Νέο Δελχί, όπου ο Αντιναύαρχος κατέθεσε στεφάνι. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΝ, το κλίμα των επαφών ήταν ιδιαίτερα θερμό, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο κρατών για κοινή δράση στο πεδίο της ναυτικής ισχύος και της βιώσιμης ανάπτυξης στις θάλασσες.