Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» και στο Κέντρο Υγείας Μανταμάδου, συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη και τον Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό. Τον Υπουργό Υγείας υποδέχθηκαν ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, οι βουλευτές Χαράλαμπος Αθανασίου και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης και ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος.



Αρχικά, ο Υπουργός επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» για την παραλαβή του νέου κτιρίου της Ψυχιατρικής Κλινικής. Εκεί, τον υποδέχθηκε ο Διοικητής του νοσοκομείου Αλέξανδρος Κουτσαντώνης, εκπρόσωποι του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και ασθενείς, όπου συνομίλησε μαζί τους, άκουσε τα αιτήματά τους και ενημερώθηκε για την πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το νέο, σύγχρονο κτίριο, συνολικής επιφανείας 1.011 τ.μ., ανεγέρθηκε σε αντικατάσταση του παλαιού κτιρίου της Ψυχιατρικής Κλινικής, το οποίο κατεδαφίστηκε, και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος των υποδομών του Νοσοκομείου. Η δημιουργία του ενισχύει καθοριστικά τη δυνατότητα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ψυχικής υγείας, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικά αναβαθμισμένο περιβάλλον νοσηλείας και θεραπείας για τους ασθενείς και τους συνοδούς τους. Παράλληλα, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Νοσοκομείου.

Αμέσως μετά την επίσκεψή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Πριν από δύο χρόνια, σχεδόν μόλις ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, επισκέφθηκα για πρώτη φορά το Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Έπρεπε να αποφασίσω εάν θα προχωρούσα ή όχι στην απένταξη του έργου της νέας Ψυχιατρικής Κλινικής από το ΤΑΑ διότι ήταν εκτός προθεσμιών. Είδα το κτίριο της Ψυχιατρικής Κλινικής – ένα χρέπι όπως βλέπετε στις αρχικές φωτογραφίες- και γυρνώντας στην Αθήνα αποφάσισα να κάνω τα πάντα για να μην χαθεί η χρηματοδότηση. Επισκέφθηκα εκ νέου το Νοσοκομείο όταν ξεκίνησαν τα έργα και σήμερα ήρθαμε για να παραλάβουμε το νέο κτίριο αποπερατωμένο. Σήμερα δεν κάναμε τα εγκαίνια, σήμερα παραλάβαμε έτοιμο το κτίριο. Εως το Πάσχα, θα έχουμε παραλάβει και εγκαταστήσει και τον εξοπλισμό και θα έχουμε προκηρύξει και τις επιπλέον θέσεις ιατρών και νοσηλευτών για να το ενισχύσουμε.



Είναι μέρα μεγάλης χαράς, ικανοποίησης και υπερηφάνειας που τελικά πετύχαμε κάτι που στην αρχή φαινόταν αδύνατον. Πηγαίνοντας για να παραλάβουμε αυτό το υπέροχο νέο κτίριο μερικοί συνδικαλιστές, πέραν των γνωστών συνθημάτων, φώναζαν τη λέξη «ντροπή!». Ντροπή που αντικαταστήσαμε το παλαιό κτίριο με το παλάτι που παραλάβαμε σήμερα; Ντροπή που δεν χάσαμε τελικά τους πόρους και κάναμε την δουλειά μας; Ντροπή που δώσαμε στη Μυτιλήνη μία υποδομή για τους ασθενείς και το προσωπικό του για τα επόμενα 30 χρόνια; Μα γιατί ακριβώς θα έπρεπε να ντρέπομαι σήμερα; Αυτοί θα έπρεπε να ντρέπονται που η ιδεολογική τους τύφλωση δεν τους επιτρέπει να δουν αυτά που γίνονται μπροστά στα μάτια τους και που προτιμούν να ζουν στην μιζέρια από το να απολαμβάνουν την αναντίρρητη πρόοδο που πλέον συντελείται παντού στο ΕΣΥ.

Ευχαριστώ τον βουλευτή Λέσβου, πρώην Υπουργό και Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, ο οποίος ήδη από το 2013 οραματίστηκε αυτό το έργο. Και φυσικά, την πρώην αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κ. Μίνα Γκάγκα που το ενέταξε στο ΤΑΑ καθώς και όλους μου τους συνεργάτες, με πρώτο τον Διοικητή της 2 ης ΥΠΕ κ. Χρήστο Ροϊλό, για την αποτελεσματικότητά τους». Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας μετέβη στον Μανταμάδο, όπου παρέστη στα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το έργο αφορά την πλήρη αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου, καθώς και την προσθήκη νέου κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή υλοποιήθηκαν με σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου και του οικισμού, δημιουργώντας μια σύγχρονη, λειτουργική μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.



Μετά την ξενάγησή του στους χώρους και τη συνάντησή του με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε: «Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για το έργο που συντελείται και εδώ, στο όμορφο νησί της Μυτιλήνης, για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κάτι που αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Με σύγχρονες υποδομές και αναβαθμισμένο εξοπλισμό, στηρίζουμε έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες, διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε κάθε γωνιά της χώρας».